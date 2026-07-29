Cesc Fabregas Dukung Penuh Penunjukkan Roberto Mancini yang Kembali Latih Timnas Italia

JawaPos.com - Pelatih Como Cesc Fabregas menyambut baik kembalinya Roberto Mancini menangani timnas Italia. Cesc Fabregas menyebut pelatih legendaris Roberto mancini memiliki gaya permainan berstandar tinggi.

Keputusan Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) dalam menunjuk Roberto Mancini sebagai pelatih pasukan Gli Azzuri timnas Italia diambil setelah tiga tahun lalu dia meninggalkan posisi tersebut demi melatih tim nasional Arab Saudi.

Sebelumnya, FIGC menyiapkan jajaran kandidat dengan adanya tawaran kepada Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, serta Andrea Pirlo. Sayangnya semua rencana untuk mengakusisi satu dari ketiga manajer tersebut gagal total.

Sehingga penunjukan Mancini bagi sebagian orang terasa seperti sebuah langkah mundur untuk sepak bola Italia yang memasuki fase terendah karena gagal lolos ke Piala Dunia tiga edisi berturut-turut.

Cesc Fabregas tidak sependapat dengan penilaian sebagian pengamat dan pencinta sepak bola. Dia menegaskan bahwa ini adalah langkah positif bagi tim nasional Italia.

"Saya selalu menyukai (bagaimana) Mancini (melatih). Saya juga sempat mengikuti kiprahnya saat (meraih banyak prestasi) di Manchester City," ujar Fabregas dalam konferensi pers pramusim bersama klubnya, pada Selasa (28/7).

"Saya beberapa kali berbicara dengannya, dia adalah sosok pemenang, memiliki standar tinggi, dan mengusung permainan sepak bola yang apik. Dia telah membuktikannya saat menjuarai Kejuaraan Eropa (bersama timnas Italia). Saya sangat ikut berbahagia untuknya," imbuh dia.

Mancini adalah pelatih terakhir Italia saat meraih gelar juara, yakni mengangkat trofi EURO 2020. Namun, dia juga merupakan pelatih saat Azzurri gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dalam babak play-off melawan Makedonia Utara.