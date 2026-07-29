Roberto Mancini Kembali jadi Pelatih Timnas Italia

Roberto Mancini memiliki memori tentang Indonesia saat perjumpaan antara Arab Saudi kontra Timnas Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Instagram/@mrmancini10)
JawaPos.com - Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar Timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh Gennaro Gattuso.
"Roberto Mancini adalah pelatih baru dari Tim Nasional," tulis akun X resmi Timnas Itali @Azzurri, Rabu.
Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzuri setelah sebelumnya santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo.
Sebelumnya Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih anyar Timnas Italia, namun Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat.
Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih gaek Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini.
Roberto Mancini bukan sosok asing di Timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzuri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.
Ketika menjadi juru taktik Timnas Italia, Mancini mampu mempersembahkan gelar Euro 2020 dengan mengalahkan Timnas Inggris di final lewat tendangan adu penalti.
Meskipun begitu, ia gagal membawa Italia melaju ke putaran final Piala Dunia 2022 setelah dikalahkan Makedonia Utara dengan skor 0-1 pada semifinal play-off.
Selama kurang lebih lima tahun menangani Timnas Italia, Mancini telah melewati sebanyak 58 pertandingan di berbagai ajang dan mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya