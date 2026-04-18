Frank Lampard Menangis, Coventry City Akhiri Puasa 25 Tahun dan Promosi ke Premier League

JawaPos.com–Euforia dan haru menyelimuti perjalanan Coventry City setelah memastikan diri promosi ke Premier League. Hasil imbang 1-1 melawan Blackburn Rovers menjadi penentu kembalinya mereka ke kasta tertinggi sepak bola Inggris setelah penantian panjang selama 25 tahun.

Sosok yang paling disorot dalam keberhasilan Contery City ini tentu saja Frank Lampard. Pelatih berusia 47 tahun itu terlihat emosional usai pertandingan.

Dalam wawancara pasca laga, Frank Lampard beberapa kali tampak menahan air mata saat membicarakan pencapaian timnya. Menurut dia, momen ini terasa sangat spesial karena perjalanan Coventry City tidak mudah.

Dia mengakui tekanan besar yang dirasakan Conetry City dalam beberapa pekan terakhir, terutama saat peluang promosi sudah semakin dekat.

”Pertandingan seperti ini selalu penuh tekanan. Kami tahu kami hampir sampai, tapi memastikan hasilnya tetap tidak mudah,” ujar Frank Lampard dikutip dari thesun.uk.co.

Gol penyeimbang yang dicetak Bobby Thomas di menit akhir menjadi titik balik penting. Sundulan bek tersebut tak hanya menyelamatkan hasil pertandingan, tetapi juga memastikan Coventry mengunci tiket promosi lebih cepat.

Bagi Lampard, keberhasilan ini bukan hanya soal hasil di lapangan, tetapi juga tentang perjalanan panjang klub. Dia menyinggung bagaimana Coventry sempat mengalami masa sulit, termasuk kegagalan di final play off beberapa tahun lalu.

”Klub ini sudah melalui banyak hal. Para suporter juga sangat setia. Ini momen yang layak mereka dapatkan,” tambah Lampard.