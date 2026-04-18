Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
19 April 2026, 02.37 WIB

Frank Lampard Menangis, Coventry City Akhiri Puasa 25 Tahun dan Promosi ke Premier League

Pelatih Conventry City Frank Lampard. (Bradley Collyer/PA Wire) - Image

Pelatih Conventry City Frank Lampard. (Bradley Collyer/PA Wire)

JawaPos.com–Euforia dan haru menyelimuti perjalanan Coventry City setelah memastikan diri promosi ke Premier League. Hasil imbang 1-1 melawan Blackburn Rovers menjadi penentu kembalinya mereka ke kasta tertinggi sepak bola Inggris setelah penantian panjang selama 25 tahun.

Sosok yang paling disorot dalam keberhasilan Contery City ini tentu saja Frank Lampard. Pelatih berusia 47 tahun itu terlihat emosional usai pertandingan.

Dalam wawancara pasca laga, Frank Lampard beberapa kali tampak menahan air mata saat membicarakan pencapaian timnya. Menurut dia, momen ini terasa sangat spesial karena perjalanan Coventry City tidak mudah.

Dia mengakui tekanan besar yang dirasakan Conetry City dalam beberapa pekan terakhir, terutama saat peluang promosi sudah semakin dekat.

”Pertandingan seperti ini selalu penuh tekanan. Kami tahu kami hampir sampai, tapi memastikan hasilnya tetap tidak mudah,” ujar Frank Lampard dikutip dari thesun.uk.co.

Gol penyeimbang yang dicetak Bobby Thomas di menit akhir menjadi titik balik penting. Sundulan bek tersebut tak hanya menyelamatkan hasil pertandingan, tetapi juga memastikan Coventry mengunci tiket promosi lebih cepat.

Bagi Lampard, keberhasilan ini bukan hanya soal hasil di lapangan, tetapi juga tentang perjalanan panjang klub. Dia menyinggung bagaimana Coventry sempat mengalami masa sulit, termasuk kegagalan di final play off beberapa tahun lalu.

”Klub ini sudah melalui banyak hal. Para suporter juga sangat setia. Ini momen yang layak mereka dapatkan,” tambah Lampard.

Lampard juga tidak lupa memberikan apresiasi kepada pelatih sebelumnya, Mark Robins, yang dinilai berperan besar dalam membangun fondasi tim. Lampard baru menangani Coventry dalam kurun waktu sekitar 15 bulan, namun mampu membawa perubahan signifikan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore