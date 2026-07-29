FIFA Resmi Umumkan Format Baru FIFA ASEAN Cup 2026, Tanpa Semifinal dan Berpotensi Diikuti 16 Negara

JawaPos.com - FIFA resmi mengumumkan format baru untuk penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026.

Turnamen yang akan mempertemukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya itu dipastikan menggunakan sistem kompetisi berbeda dibanding edisi-edisi sebelumnya.

Dalam regulasi yang diumumkan, FIFA merancang turnamen dengan 14 peserta. Namun, jumlah tersebut masih berpeluang bertambah menjadi 16 tim apabila diperlukan sesuai kebutuhan penyelenggaraan.

Format baru ini membagi peserta ke dalam dua divisi, yakni Division 1 dan Division 2. Menariknya, turnamen tidak lagi memakai sistem semifinal. Hanya juara grup yang berhak melaju ke partai final di masing-masing divisi.

Pada Division 1 akan dihuni delapan tim yang dibagi ke dalam dua grup. Setiap negara akan menjalani tiga pertandingan di fase grup. Setelah seluruh laga selesai, hanya pemuncak klasemen dari masing-masing grup yang akan bertemu di Final Division 1 untuk memperebutkan gelar juara.

Sementara itu, Division 2 diisi enam negara yang juga dibagi menjadi dua grup. Karena setiap grup hanya beranggotakan tiga tim, masing-masing peserta hanya memainkan dua pertandingan. Juara Grup A dan Juara Grup B kemudian akan saling berhadapan pada Final Division 2.

Dengan tidak adanya babak semifinal, setiap pertandingan sejak fase grup dipastikan memiliki arti penting.

Satu hasil buruk saja bisa membuat peluang lolos ke final tertutup karena hanya pemuncak grup yang berhak melanjutkan perjalanan.