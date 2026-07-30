5 Fakta Rencana FIFA Jual Sebagian Saham Piala Dunia kepada Investor Swasta Menuai Kritik Dunia Sepak Bola

Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden UEFA Aleksander Ceferin (Al-Jazeera)
JawaPos.com – FIFA kembali menjadi sorotan setelah mengumumkan rencana pembentukan perusahaan baru yang akan mengelola Piala Dunia dan sejumlah kompetisi internasional lainnya.
Melalui skema tersebut, FIFA berencana menjual sebagian saham kepada investor swasta untuk memperoleh pendanaan tambahan.
Berikut 5 fakta utama mengenai rencana FIFA guna menjual saham Piala Dunia yang memicu perdebatan di dunia sepak bola, seperti dilansir dari laman Al-Jazeera pada Kamis (30/7).
1. FIFA Membentuk Perusahaan Baru Bernama FIFA Forward Enterprise
FIFA mengusulkan pembentukan FIFA Forward Enterprise (FFE) dengan nilai sekitar USD 20 miliar atau sekitar Rp326 triliun. Perusahaan tersebut akan bertugas mengelola aspek komersial Piala Dunia dan berbagai ajang internasional lainnya. Meskipun demikian, FIFA menegaskan tetap akan menjadi pemegang saham mayoritas dan mempertahankan kendali atas seluruh aspek olahraga.
2. Sebagian Saham Akan Dijual kepada Investor Swasta
Melalui skema tersebut, FIFA berencana menjual sebagian kecil saham FFE kepada investor eksternal. Langkah itu ditargetkan mampu menghimpun dana hingga USD 4,2 miliar atau sekitar Rp68,5 triliun. Dana tersebut diklaim akan digunakan untuk mendukung pengembangan sepak bola di berbagai negara.
3. Thrive Eternal Menjadi Calon Investor Utama
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