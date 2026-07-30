FIFA Dihujani Kritik, Gianni Infantino Klarifikasi Rencana Penjualan Sebagian Hak Komersial Piala Dunia

JawaPos.com - Rencana FIFA membentuk perusahaan baru untuk mengelola hak komersial Piala Dunia masih menjadi sorotan dunia sepak bola.

Setelah menuai kritik dari berbagai pihak, Presiden FIFA Gianni Infantino akhirnya memberikan penjelasan terkait proposal yang belakangan memicu perdebatan di kalangan federasi sepak bola internasional.

Infantino menyampaikan klarifikasinya melalui video yang diunggah FIFA pada Rabu (29/7) waktu setempat.

Berbeda dengan konferensi pers pada umumnya, kali ini ia tidak membuka sesi tanya jawab dengan media dan memilih menyampaikan penjelasan secara langsung melalui rekaman video.

Dalam keterangannya, Infantino menegaskan bahwa pembentukan FIFA Forward Enterprise (FFE) masih berupa usulan. Menurutnya, proposal tersebut bukan keputusan yang wajib diterima seluruh anggota FIFA, melainkan hanya bagian dari proses konsultasi.

Ia menjelaskan bahwa FFE akan menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki dan dikendalikan FIFA apabila memperoleh persetujuan mayoritas dari 211 asosiasi anggota serta Dewan FIFA.

Perusahaan tersebut nantinya akan mengelola seluruh aktivitas komersial FIFA, mulai dari hak siar, sponsor, lisensi, hingga berbagai peluang bisnis baru yang berkaitan dengan kompetisi internasional.

Infantino menilai langkah tersebut dapat membuka potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal.