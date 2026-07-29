Jangan Keliru! Ini Beda Piala AFF dan FIFA ASEAN Cup, Berapa Poin yang Bisa Didapat Timnas Indonesia di Ranking FIFA?

JawaPos.com — Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026 bukan turnamen yang sama dengan FIFA ASEAN Cup.

Meski sama-sama melibatkan negara Asia Tenggara, kedua kompetisi memiliki penyelenggara, jadwal, format, hingga dampak berbeda terhadap ketersediaan pemain dan perhitungan ranking FIFA bagi Timnas Indonesia.

Selama ini banyak suporter masih menganggap Piala AFF dan FIFA ASEAN Cup sebagai kompetisi yang sama.

Padahal, FIFA ASEAN Cup merupakan turnamen baru yang diinisiasi FIFA, sedangkan Piala AFF tetap menjadi kejuaraan resmi milik ASEAN Football Federation (AFF) yang sudah berlangsung sejak 1996.

Apa Perbedaan Piala AFF dan FIFA ASEAN Cup? Piala AFF merupakan turnamen antarnegara Asia Tenggara yang diselenggarakan AFF sejak 1996.

Nama kompetisi memang beberapa kali berubah mengikuti sponsor, mulai dari AFF Suzuki Cup, ASEAN Mitsubishi Electric Cup, hingga kini menjadi ASEAN Hyundai Cup 2026, tetapi status penyelenggaranya tetap berada di bawah AFF.

ASEAN Hyundai Cup 2026 berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 dengan diikuti 10 negara anggota AFF.

Turnamen ini tetap menjadi ajang sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara yang mempertemukan tim nasional anggota AFF.