Format Baru ASEAN Club Championship 2026/2027 Resmi Diumumkan, Ada Babak Perempat Final dan Lebih Banyak Laga

Thom Haye usai cetak gol ke gawang PSM Makassar. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) resmi melakukan perubahan format untuk ASEAN Club Championship (ACC) musim 2026/27.
Perubahan tersebut dilakukan setelah jumlah peserta kompetisi antarklub terbesar di Asia Tenggara itu bertambah dari 12 menjadi 14 tim.
Dengan bertambahnya jumlah peserta, AFF memutuskan menghadirkan babak perempat final atau quarterfinal yang sebelumnya tidak ada dalam format kompetisi.
Langkah ini diharapkan dapat membuat persaingan semakin kompetitif sekaligus memberikan kesempatan lebih besar bagi klub-klub peserta untuk melangkah ke fase gugur.
Pada format sebelumnya, ACC hanya diikuti 12 tim yang dibagi ke dalam dua grup. Dari masing-masing grup, hanya dua tim terbaik yang berhak lolos ke semifinal. Artinya, total hanya empat tim yang melanjutkan perjalanan menuju perebutan gelar juara.
Namun, mulai musim 2026/2027, empat tim terbaik dari masing-masing grup akan melaju ke babak perempat final. Dengan demikian, total delapan tim akan tampil pada fase gugur sebelum memperebutkan tiket menuju semifinal.
Perubahan ini membuat peluang klub-klub peserta untuk lolos dari fase grup menjadi lebih besar. Meski demikian, tantangan di fase knock-out juga dipastikan semakin berat karena jumlah pertandingan yang harus dijalani bertambah.
AFF juga memastikan seluruh babak knockout, mulai dari perempat final hingga final, akan menggunakan sistem kandang dan tandang atau dua leg.
Format tersebut memberikan kesempatan yang lebih adil bagi setiap tim untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan pendukung sendiri maupun saat bermain di markas lawan.
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