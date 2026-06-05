Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 6 Juni 2026 | 03.17 WIB

Format Baru ASEAN Club Championship 2026/2027 Resmi Diumumkan, Ada Babak Perempat Final dan Lebih Banyak Laga

Thom Haye usai cetak gol ke gawang PSM Makassar. (Dok. Persib) - Image

Thom Haye usai cetak gol ke gawang PSM Makassar. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) resmi melakukan perubahan format untuk ASEAN Club Championship (ACC) musim 2026/27.

Perubahan tersebut dilakukan setelah jumlah peserta kompetisi antarklub terbesar di Asia Tenggara itu bertambah dari 12 menjadi 14 tim.

Dengan bertambahnya jumlah peserta, AFF memutuskan menghadirkan babak perempat final atau quarterfinal yang sebelumnya tidak ada dalam format kompetisi.

Langkah ini diharapkan dapat membuat persaingan semakin kompetitif sekaligus memberikan kesempatan lebih besar bagi klub-klub peserta untuk melangkah ke fase gugur.

Pada format sebelumnya, ACC hanya diikuti 12 tim yang dibagi ke dalam dua grup. Dari masing-masing grup, hanya dua tim terbaik yang berhak lolos ke semifinal. Artinya, total hanya empat tim yang melanjutkan perjalanan menuju perebutan gelar juara.

Namun, mulai musim 2026/2027, empat tim terbaik dari masing-masing grup akan melaju ke babak perempat final. Dengan demikian, total delapan tim akan tampil pada fase gugur sebelum memperebutkan tiket menuju semifinal.

Perubahan ini membuat peluang klub-klub peserta untuk lolos dari fase grup menjadi lebih besar. Meski demikian, tantangan di fase knock-out juga dipastikan semakin berat karena jumlah pertandingan yang harus dijalani bertambah.

AFF juga memastikan seluruh babak knockout, mulai dari perempat final hingga final, akan menggunakan sistem kandang dan tandang atau dua leg.

Format tersebut memberikan kesempatan yang lebih adil bagi setiap tim untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan pendukung sendiri maupun saat bermain di markas lawan.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Head to Head Persib Bandung Hadapi Lawannya di Grup B ASEAN Club Championship 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Head to Head Persib Bandung Hadapi Lawannya di Grup B ASEAN Club Championship 2026/2027

Sabtu, 6 Juni 2026 | 01.43 WIB

Hasil Undian ASEAN Club Championship, Sindir Persija Gabung di Grup Mana? - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Undian ASEAN Club Championship, Sindir Persija Gabung di Grup Mana?

Jumat, 5 Juni 2026 | 23.42 WIB

Buriram United Bidik Hat-trick Gelar ASEAN Club Championship - Image
Sepak Bola Dunia

Buriram United Bidik Hat-trick Gelar ASEAN Club Championship

Jumat, 5 Juni 2026 | 21.35 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

5

KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar

6

7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya

7

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo

10

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore