Jadi Penentu Kemenangan Spanyol di Final Piala Dunia 2026, Pedro Porro Puji Mentalitas Ferran Torres

JawaPos.com - Pedro Porro memberikan pujian kepada Ferran Torres yang menjadi penentu kemenangan tim nasional Spanyol dari Argentina di final Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di MetLife Stadium, Senin (20/7).

Selama Piala Dunia 2026, Ferran Torres menjadi salah satu pemain yang mendapatkan kritikan karena dinilai kurang tajam sebagai seorang penyerang. Namun, semua kritikan tersebut berubah menjadi pujian setelah dirinya mencetak gol penentu kemenangan timnas Spanyol atas Argentina.

Menurut Pedro Porro, mental Ferran Torres sangat luar biasa ditengah banyaknya kritikan. Sebagai rekan setimnya, dia selalu melihat penyerang Barcelona tersebut meningkatkan performanya.

"Mentalitas orang ini luar biasa. Saya pikir dia bekerja sangat keras baik di Barca maupun di sini bersama kami. Beberapa orang sangat tidak adil kepadanya, dan saya pikir mentalitasnya untuk terus bekerja, untuk terus meningkatkan diri setiap hari, hari ini kehidupan telah memberinya imbalan, dan itu membawanya mencetak gol yang memberi kami gelar juara dunia," kata Pedro Porro yang dikutip dari Record, Senin (20/7).

Selain pujian, Pedro mengucapkan terima kasih kepada Ferran Torres. Dia merasa pantas mendapatkan hal tersebut karena golnya membawa timnas Spanyol meraih gelar Piala Dunia kedua.

"Saya hanya memiliki kata-kata terima kasih untuknya karena dia adalah orang yang pantas mendapatkannya," pungkas Pedro Porro.

Di laga final, Pedro bermain sebagai starter di lini pertahanan timnas Spanyol dan menunjukkan permainan tangguh. Melansir Fotmob, pemain 26 tahun tersebut melakukan dua tekel dan tiga sapuan.