Gavi Bela Argentina Soal Kericuhan di Final Piala Dunia 2026, FIFA Sebut Leandro Paredes Tidak Dapat Kartu Merah

JawaPos.com - Gelandang Tim Nasional Spanyol, Gavi, menyatakan pendapatnya bahwa para pemain Timnas Argentina tidak perlu mendapatkan hukuman dari FIFA terkait insiden yang terjadi seusai final Piala Dunia 2026 pada Senin (20/7).

FIFA sebelumnya telah membuka penyelidikan setelah sejumlah pemain dan staf Argentina yang terlibat bentrokan dengan pemain Spanyol di lapangan usai peluit akhir dibunyikan.

Dalam laga yang berlangsung di MetLife Stadium itu, Spanyol menang 1-0 lewat babak perpanjangan waktu. Saat itu, Gavi yang menjadi penghangat bangku cadangan menjadi salah satu korban insiden. Gavi didorong hingga terjatuh oleh gelandang Argentina Leandro Paredes setelah mencoba membela rekan setimnya, Eric Garcia.

Sebelumnya, Paredes juga terlihat sempat mencekik Garcia di lapangan. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial Nahuel Molina juga tampak lebih dulu menyulut kericuhan terhadap Rodri. Selain itu, asisten pelatih Argentina Roberto Ayala juga tampak diduga memukul Dani Olmo.

“Tidak, jujur saja, saya rasa mereka tidak perlu diskors,” ujar Gavi dikutip dari ESPN saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan sanksi bagi pemain Argentina yang terlibat kericuhan.

Meski mengakui tindakan itu tidak memberikan contoh yang baik, Gavi menilai sisi emosional seperti itu masih menjadi bagian dari sepak bola. “Saya sadar itu bukan contoh yang baik untuk anak-anak, tetapi ada sisi dalam sepak bola yang memang sedikit lebih keras,” katanya.

Gavi menambahkan bahwa keputusan paling tepat seharusnya diambil saat pertandingan berlangsung. “Mungkin yang paling logis ialah memberikan kartu merah saat laga dan selesai di situ. Namun, pada akhirnya, itu bagian dari sepak bola,” ujarnya.

Usai laga, klub berjuluk Albiceleste itu juga menuai kritik dari warganet karena dinilai menunjukkan minimnya sportivitas. Pasalnya, saat itu Spanyol tetap sportif dengan memberikan tembok penghormatan atau guard of honor kepada para pemain Argentina saat menuju podium untuk menerima medali runner up. Sebaliknya, Argentina tidak membalas sikap itu. Lionel Messi dan rekan-rekannya bahkan terlihat membelakangi saat Spanyol mengangkat trofi sebagai juara dunia.

Menanggapi hal itu, Dani Olmo menekankan pentingnya nilai-nilai dalam olahraga. “Yang terpenting ialah nilai yang ingin Anda tunjukkan. Kami merupakan panutan bagi banyak generasi dan saya pikir mereka juga seharusnya demikian,” ujar Olmo.