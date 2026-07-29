Real Madrid Tetap Kukuh Mempertahakan Vinicius Mesti Segera Datangkan Yan Diomande

Pemain Real Madrid Vinicius Junior. (Bein Sports)
JawaPos.com - Harapan Arsenal mendatangkan Vinicius Junior pada bursa transfer musim panas belum menunjukkan perkembangan positif. Meski Real Madrid dikabarkan semakin dekat dengan transfer winger muda Yan Diomande dari RB Leipzig, klub raksasa Spanyol itu tetap tidak memiliki rencana melepas Vinicius.
Vinicius dikabarkan menjadi salah satu target utama Arsenal. Situasi kontrak bersama Real Madrid yang hanya tersisa satu musim memunculkan spekulasi bahwa pemain asal Brasil tersebut berpeluang meninggalkan Santiago Bernabeu.
Namun, hingga kini Real Madrid masih berusaha mempertahankan salah satu pemain terbaiknya itu. Di sisi lain, Los Blancos sedang menyelesaikan proses perekrutan Yan Diomande. Winger berusia 19 tahun tersebut disebut akan ditebus dari RB Leipzig dengan nilai transfer yang melebihi 100 juta poundsterling.
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Meski demikian, kedatangan Diomande diyakini tidak akan memengaruhi masa depan Vinicius. Manajemen Real Madrid tetap menilai Vinicius sebagai sosok penting dalam proyek jangka panjang klub.
Bahkan, pembicaraan mengenai kontrak baru kembali dilakukan dalam beberapa hari terakhir meski belum menghasilkan kesepakatan. Negosiasi antara kedua pihak memang masih berlangsung alot. Vinicius belum menyetujui tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan klub.
Situasi itu membuat Arsenal terus memantau perkembangan dengan harapan bisa memanfaatkan peluang jika pembicaraan menemui jalan buntu.
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Pelatih anyar Real Madrid Jose Mourinho juga dikabarkan ingin mempertahankan seluruh pemain inti pada musim ini. Vinicius termasuk dalam daftar pemain yang dianggap tidak tergantikan dalam skuadnya. Meski begitu, Madrid juga menghadapi risiko kehilangan sang pemain secara cuma-cuma apabila kontraknya habis pada musim panas tahun depan.
Karena itu, apabila kesepakatan baru benar-benar gagal dicapai, klub kemungkinan akan mempertimbangkan opsi menjual Vinicius sebelum kontraknya berakhir. Namun untuk saat ini, sikap Madrid masih sangat jelas. Klub belum membuka pintu negosiasi dengan Arsenal maupun klub lain yang berminat.
Transfer Yan Diomande pun disebut bukan pengganti Vinicius. Selama membela RB Leipzig musim lalu, pemain asal Pantai Gading itu lebih banyak dimainkan sebagai winger kanan, sedangkan Vinicius merupakan andalan di sisi kiri serangan Madrid. Perbedaan karakter tersebut membuat keduanya justru dinilai bisa saling melengkapi apabila bermain dalam satu tim.
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