Apa yang Diharapkan Arsenal dari Rekrutan Baru Mereka, Christos Tzolis?

Arsenal resmi merekrut Christos Tzolis (Arsenal)
JawaPos.com - Empat tahun setelah Norwich City memecahkan rekor transfer klub demi merekrutnya dengan nilai EUR 10 juta, Christos Tzolis akhirnya kembali ke Premier League.
Kali ini, pemain sayap asal Yunani itu datang dengan status yang jauh lebih matang setelah Arsenal bersedia menggelontorkan sekitar EUR 40 juta untuk memboyongnya dari Club Brugge.
Perjalanan Tzolis menuju Emirates Stadium bukanlah kisah yang mulus. Setelah gagal berkembang di Norwich akibat minimnya kesempatan bermain, pergantian pelatih, hingga degradasi klub, kariernya justru bangkit saat dipinjamkan ke Fortuna Dusseldorf pada 2023.
Di Jerman, Tzolis menemukan kembali performa terbaiknya dengan mencetak lebih dari 20 gol. Fortuna kemudian mengaktifkan opsi pembelian sebelum menjualnya ke Club Brugge hanya beberapa bulan kemudian.
Di Belgia, kariernya benar-benar melesat hingga membuat Arsenal yakin bahwa sang winger siap kembali menaklukkan Premier League.
Melansir ESPN, Tzolis merupakan pemain sayap kanan berkaki dominan kanan yang paling nyaman beroperasi di sisi kiri. Musim lalu, ia tampil luar biasa bersama Club Brugge dengan mencatatkan 22 gol dan 29 assist di semua kompetisi, sekaligus dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Pro Belgia.
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Meski hanya menyumbang dua gol dan satu assist di Liga Champions, banyak pihak menilai kualitasnya sudah melampaui level kompetisi Belgia. Arsenal pun melihatnya sebagai sosok ideal untuk mengisi peran yang sebelumnya ditempati Leandro Trossard.
Senjata terbesar Tzolis adalah kemampuan menyelesaikan peluang. Ia gemar menusuk dari sisi kiri, mencari celah di antara bek kanan dan bek tengah, lalu melepaskan tembakan melengkung menggunakan kaki kanan yang menjadi ciri khasnya.
Musim lalu ia rata-rata melepaskan 3,1 tembakan setiap 90 menit, menunjukkan betapa besar kepercayaan Club Brugge terhadap kemampuannya sebagai ancaman utama di lini depan.
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