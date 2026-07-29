6 Anak Ajaib Manchester United yang Diramalkan Gacor di Musim 2026/2027

JawaPos.com – Optimisme tengah menyelimuti Manchester United menjelang bergulirnya musim 2026/2027. Kebangkitan tim pada paruh kedua musim lalu di bawah arahan Michael Carrick membuat harapan suporter kembali membumbung tinggi.

Carrick yang awalnya ditunjuk sebagai pelatih interim sejak Januari sukses mengubah performa Setan Merah. United berhasil merangkak naik di klasemen Premier League dan mengamankan tiket Liga Champions, pencapaian yang mengantarkannya dipercaya sebagai pelatih permanen.

Meski telah mendatangkan sejumlah pemain anyar pada bursa transfer musim panas, United tetap memiliki aset berharga dari akademi Carrington. Seperti tradisi klub selama era Premier League, banyak pemain muda berpotensi mendapat kesempatan menembus tim utama.

Dengan jadwal yang semakin padat musim depan, enam wonderkid berikut berpeluang mencuri perhatian bersama Manchester United.

Ayden Heaven Ayden Heaven sudah mencuri perhatian pada musim 2025/2026 setelah tampil dalam 18 pertandingan bersama tim utama usai didatangkan dari akademi Arsenal.

Bek berusia 19 tahun itu dipercaya menjadi starter dalam tiga dari enam laga terakhir Premier League. Keunggulan fisik, kecepatan, dan kemampuan membaca permainan membuat Carrick mulai memberi kepercayaan kepadanya.

Musim depan peluang Heaven diperkirakan semakin besar. Jadwal Liga Champions membuat rotasi pemain tak terhindarkan, sementara Harry Maguire telah memasuki usia 33 tahun dan Lisandro Martinez serta Matthijs de Ligt memiliki riwayat cedera.

Situasi tersebut bisa membuka jalan bagi Heaven untuk mendapat menit bermain lebih banyak.

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