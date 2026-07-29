7 Pemain Manchester United yang Perlu Pembuktian di Pramusim Demi Masuk Skuad Utama Michael Carrick

JawaPos.com – Manchester United telah memulai rangkaian pramusim sebagai langkah awal menyambut musim 2026/2027. Ini menjadi musim panas pertama Michael Carrick sebagai pelatih kepala permanen setelah sukses membawa Setan Merah kembali ke Liga Champions.

Tiga rekrutan anyar sudah bergabung ke Old Trafford, meski baru Andrey Santos yang menjalani debut saat United kalah dari Wrexham. Namun, sorotan utama justru tertuju kepada para pemain lama yang harus membuktikan diri agar tetap masuk dalam rencana Carrick.

Dengan jadwal yang semakin padat karena tampil di Liga Champions, Manchester United membutuhkan kedalaman skuad yang berkualitas. Pramusim pun menjadi kesempatan penting bagi para pemain pelapis untuk menunjukkan bahwa mereka layak mendapat peran lebih besar.

Berikut tujuh pemain Manchester United yang wajib tampil impresif sepanjang pramusim.

Joshua Zirkzee Perjalanan Joshua Zirkzee sejak bergabung dengan Manchester United belum memenuhi ekspektasi. Sempat mencetak gol kemenangan pada debutnya di Premier League, penyerang yang didatangkan seharga USD 46,2 juta itu hanya mampu mengoleksi sembilan gol.

Musim lalu ia hanya tampil dalam 26 pertandingan di semua kompetisi dan gagal meyakinkan Ruben Amorim maupun Michael Carrick. Situasi tersebut membuat rumor kepindahannya semakin menguat.

Persaingan di lini depan juga semakin berat setelah Benjamin Sesko, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo tampil menjanjikan. Kondisi itu membuat posisi Zirkzee semakin terancam.

Meski demikian, pramusim masih menjadi kesempatan emas baginya. Jika mampu tampil tajam saat menghadapi Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, dan AC Milan, peluangnya bertahan di Old Trafford akan kembali terbuka.