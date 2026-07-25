Gagal Rekrut Emiliano Martinez, Juventus Beralih Dekati Zion Suzuki dan Guglielmo Vicario

Emiliano Martinez saat meraih Golden Glove. (AP Photo/Martin Meissner)
JawaPos.com – Di saat Aston Villa enggan melepas Emiliano Martinez, Juventus langsung berpindah haluan dengan dilaporkan kembali menjajaki pembicaraan perekrutan kiper Parma, Zion Suzuki dan penjaga gawang Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario.
Babak baru bagi Juventus ini tak akan mengahalangi mencari kiper baru, walau target utama mereka, Emi Martinez diperkirakan sudah tidak akan meninggalkan juara bertahan Liga Eropa, Aston Villa pada musim panas ini.
Bianconeri enggan menawarkan lebih dari EUR 6-7 juta untuk pemain internasional Argentina tersebut, yang sebelumnya sempat mencapai kesepakatan pribadi dengan Si Nyonya Tua, meski dari pihak klub Birmingham tersebut secara tegas tidak melepasnya,“ tulis Sky Sports.
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Pada pekan lalu direktur operasional sepak bola Aston Villa, Damian Vidagany yang menagaskan bahwa tim bermarkas di Villa Park itu tidak akan melepas Martinez mengingat musim 2026/2027 The Villans bakal tampil di Liga Champions.
Sehingga opsi alternatif bagi Juve kini akan menjadi krusial. Tim asuhan Luciano Spalletti mengalihkan target dengan cepat supaya saat memulai pramusim sudah mendapatkan sosok baru di bawah mistar mereka.
Sosok kiper lain yang diincar Bianconeri, baik Sky Spirts maupun Tuttosport mengklaim bahwa pembicaraan antara Juventus dan Parma mengenai Suzuki kembali berlanjut sejak Kamis (23/7) waktu Italia, dalam pertemuan Lega Serie A di Milan.
Pembicaraan informal tersebut menyebutkan telah melibatkan direktur baru Juventus, Giovanni Carnevali, dan Federico Cherubini dari Parma yang merupakan mantan direktur olahraga Bianconeri sendiri.
Selain itu, Si Nyonya tua juga masih menaruh minat pada Vicario yang semakin renggang dengan Tottenham. Menurut Sky, penjajakan transfer juga sedang berlangsung antara pihak juara Serie A 36 kali itu dan agen sang pemain.
Hal ini merupakan kesempatan terbukan setelah Vicario tidak disertakan dalam tur pramusim Tottenham di Selandia Baru dan Australia akibat cedera ringan, namun ia tampaknya juga tidak masuk dalam rencana Roberto De Zerbi.
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