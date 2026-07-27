Juventus Jalin Kontak dengan John Stones, Negosiasi Masuk Pembahasan Persyaratan Pribadi

JawaPos.com - Raksasa Serie A Juventus dilaporkan telah menjalin kontak dengan pemain veteran berstatus bebas transfer John Stones. Kontraknya dengan Manchester City berakhir sejak akhir Juni.

John Stones, bek tengah berusia 32 tahun, itu merupakan salah satu pilihan utama di timnas Inggris yang meraih peringkat ketiga pada Piala Dunia 2026. Saat ini dia masih belum memiliki klub pasti untuk berlabuh menatap musim 2026/2027.

Stones mengenakan seragam Manchester City selama satu dekade terakhir setelah meninggalkan Everton. Dia memenangkan segala gelar-gelar bergengsi di bawah asuhan Pep Guardiola yang membuatnya laris diperbincangkan dalam pasar transfer musim panas ini.

Meskipun sempat muncul kabar mengenai ketertarikan lain dari Inter Milan dan Napoli darii Italia, hal itu dilaporkan hanya sebatas rekomendasi dari pihak perantara, bukan minat yang sesungguhnya dari pengamat bakat atau petinggi klub Serie A tersebut.

“Situasi saga Stones mulai berubah saat laporan terbaru menyebutkan bahwa Juventus sedang menjalin komunikasi dengan agen sang pemain untuk membahas persyaratan pribadi,” kata pakar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio,

Sementara itu, Si Nyonya Tua harus menghadapi persaingan berat dari klub papan atas Eropa lain saat Chelsea, Arsenal, dan Bayern Munchen juga sempat dikaitkan untuk bek veteran itu, namun sekali lagi, hingga saat ini belum ada upaya serius untuk merealisasikan kesepakatan.

Sehingga usaha Juve mencari bek tengah baru jika Gleison Bremer dijual ke Galatasaray, dan mereka kesulitan menegosiasikan penurunan harga permintaan Bologna sebesar EUR 25 juta untuk Jhon Lucumi, Stones adalah pilihan yang tepat.

Mengingat pilihan untuk Luciano Spalletti semakin menipis di lini belakang, hanya tersisa Federico Gatti, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu, Danielle Rugani. Oleh karena itu jika kedatangan sosok pemain bertahan kelahiran Barnsley ini berpotensi menjadi tambahan berarti bagi tim Turin ini.