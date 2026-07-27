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Bramasta JP
Senin, 27 Juli 2026 | 20.03 WIB

7 Alternatif Pemain Anyar Michael Carrick, Manchester United Terus Berburu Gelandang

Gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga. (Dennis Agyeman/Europa Press) - Image

Gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga. (Dennis Agyeman/Europa Press)

JawaPos.com – Upaya Manchester United untuk mencari gelandang baru belum berakhir. Perekrutan Youri Tielemans dan Andrey Santos memang telah membantu memperkuat lini tengah setelah kepergian Casemiro serta cedera jangka panjang Manuel Ugarte.

Namun, meskipun kedua pemain baru tersebut dianggap membawa kemampuan mengendalikan permainan melalui operan, tapi belum ada sosok pengganti Casemiro yang memiliki karakter lebih bertahan.

Man United membutuhkan pemain dengan kemampuan memutus serangan lawan seperti yang diperankan Casemiro sejak kedatangannya ke Old Trafford serta bisa menyeimbangkan kualitas yang sudah ada dalam skuad.

Dengan keberadaan empat gelandang senior, ditambah dukungan dari talenta muda seperti Jack dan Tyler Fletcher, manajer Michael Carrick seharusnya memiliki sumber daya yang memadai untuk musim 2026/2027.

Sementara Manchester City menggelontorkan GBP 116 juta kepada Nottingham Forest untuk Elliot Anderson, dan Tottenham Hotspur menghabiskan total GBP 185 juta untuk Matheus Fernandes serta Sandro Tonali, United diperkirakan tidak akan mengincar pemain harga mahal

Berikut Setan Merah memiliki sejumlah opsi yang bisa dikejar dalam waktu kurang dari enam minggu sebelum jendela transfer ditutup dengan semua pemain tersebut dibanderol dengan harga yang lebih terjangkau.

7. Eduardo Camavinga – Real Madrid

Jika Eduardo Camavinga akhirnya berlabuh di Old Trafford, itu berarti ia telah diyakinkan untuk melepas karier di Real Madrid, klub yang pada musim panas lalu sangat ingin ia pertahankan jasanya.

Hal ini tidak selalu berujung baik, sebagaimana pernah dialami United lebih dari satu dekade silam saat mendatangkan Angel Di Maria. Jika seorang pemain pada dasarnya lebih memilih berada di tempat lain, mungkin langkah terbaik adalah membiarkan mereka pergi

Fakta bahwa Camavinga memiliki nilai pasar yang tinggi, sekitar GBP 51 juta menurut laporan The Guardian, membuat kepindahannya sulit dibenarkan. Padahal, jika menilik usianya yang genap berusia 24 tahun pada November, perekrutan ini tampak brilian di atas kertas.

Editor: Edi Yulianto
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