Perkuat Manchester United, Kapten Timnas Belgia Youri Tielemans Bocorkan Alasannya Gabung Skuad Michael Carrick

Youri Tielemans resmi menjadi pemain baru Manchester United. (Dok. Manchester United)
JawaPos.com - Manchester United berhasil mendatangkan Youri Tielemans untuk memperkuat lini tengah musim 2026/2027. Dia juga mengungkapkan alasannya bergabung dengan tim asuhan Michael Carrick tersebut.
Musim lalu, Manchester United berada di posisi tiga klasemen akhir Liga Inggris dan bermain di Liga Champions musim depan. Menurut Youri Tielemans, hal itu adalah pencapaian yang bagus dan bergabung dengan Setan Merah merupakan langkah besar dalam karirnya.
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"Saya rasa ini adalah langkah besar bagi saya. Klub ini berada di posisi yang bagus, dan saya merasa ada banyak ambisi di dalam klub ini,” kata Youri Tielemans yang dikutip dari laman resmi Manchester United, Jumat (17/7).
Kapten timnas Belgia tersebut tertarik bermain bersama Manchester United karena pemain-pemain berkualitas yang berada di skuad saat ini. Tielemans mengatakan bahwa dia tidak sabar bertemu dengan rekan setimnya yang baru.
"Di dalam tim ini, terdapat banyak pemain berkualitas dan saya merasa ini adalah langkah yang baik bagi saya untuk terus maju dan semoga bisa memenangkan banyak sekali gelar bersama klub ini. Saya sangat senang dan bersemangat untuk memulai, dan untuk bertemu rekan satu tim saya dan berada di lapangan bersama," ujar Tielemans.
Menurut Tielemans, Manchester United adalah tim sempurna bagi dirinya. Apalagi, mereka memiliki ambisi untuk terus menang di setiap pertandingan.
"Saya memiliki banyak pengalaman, berusia 29 tahun, dan saya siap untuk terus maju dan melangkah ke tahap selanjutnya dalam karier saya. Itulah mengapa ini adalah klub yang sempurna untuk saya. Mereka ingin menang dan, mudah-mudahan, tampil sangat bagus di lapangan, itulah mengapa saya memilih untuk datang ke sini," jelas Tielemans.
Perannya sebagai kapten di timnas Belgia, membantunya untuk menjadi seorang pemimpin di lapangan. Tielemans berharap agar hal tersebut bisa dilakukannya di Manchester United.
"Menempati peran kepemimpinan itu sangat bermanfaat bagi saya. Saya merasa nyaman berada di posisi itu dan, mudah-mudahan, saya bisa membawa semangat itu ke dalam tim," pungkas Tielemans.
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Eks gelandang Aston Villa tersebut didatangkan dengan biaya transfer GBP 35 juta sekitar Rp 851,7 miliar hingga Rp 872 miliar. Tielemans akan bertahan di Old Trafford hingga Juni 2031.
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