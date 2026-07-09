Efek Michael Carrick, Manchester United Siap Tampung Rashford

Pemain Tim Nasional Inggris, Marcus Rashford (X/@UtdForever7)
JawaPos.com - Teka-teki masa depan Marcus Rashford perlahan mulai menemui titik terang. Penyerang sayap timnas Inggris itu tampaknya batal dipermanenkan oleh FC Barcelona. Alih-alih bertahan di Spanyol, Rashford kini bersiap pulang ke Old Trafford setelah tuntas menunaikan tugas negara di Piala Dunia bersama The Three Lions.
Manajemen Manchester United (MU) sejatinya sempat berniat melego Rashford demi mengurangi beban finansial klub. Maklum, gaji sang pemain menyetuh angka GBP 17,5 juta per tahun. Namun, sepinya tawaran yang memuaskan membuat manajemen Setan Merah melunak dan memilih memasukkan namanya dalam skuad untuk menyambut musim baru.
Sebelumnya, Blaugrana memiliki opsi untuk menebus Rashford secara permanen lewat klausul transfer sebesar EUR 30 juta sebelum tenggat 15 Juni lalu. Padahal, performa Rashford selama masa peminjaman di Camp Nou terbilang impresif dengan mengemas 14 gol dan 12 assist dari 49 penampilan. Pemain berusia 28 tahun itu pun sempat mengutarakan niatnya untuk bertahan.
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Namun, raksasa Catalan tersebut memilih putar haluan. Barca justru merogoh kocek lebih dalam hingga EUR 70 juta plus bonus EUR 10 juta demi mendaratkan kompatriot di timnas Inggris, Anthony Gordon.
Laporan dari Diario AS menyebutkan bahwa kans Rashford untuk kembali bersinar di teater impian terbuka lebar berkat perubahan di kursi manajerial. Hubungan Rashford dengan mantan manajer MU, Ruben Amorim, sempat membeku setelah kemenangan 2-1 atas Viktoria Plzen pada Desember 2024 silam. Keretakan itulah yang membuatnya terdepak dan harus menjalani masa peminjaman di Aston Villa, lalu berlanjut ke Barcelona.
Kini, setelah Amorim hengkang pada Januari lalu, kendali taktik MU berada di bawah komando Michael Carrick. Kehadiran Carrick membawa angin segar bagi Rashford. Mantan gelandang legendaris MU itu disebut-sebut sangat berharap bisa memaksimalkan tenaga sang winger asli didikan akademi klub tersebut.
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Petualangan baru Rashford bersama Carrick diproyeksikan dimulai pada laga pembuka kompetisi yang bergulir Sabtu, 22 Agustus mendatang. Namun sebelum itu, Rashford bakal diberikan jatah libur selama tiga pekan pasca-Piala Dunia sebelum melapor ke Carrington untuk memulai pramusim.
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