Rafael Leao Hapus Identitas AC Milan di Media Sosial, Rumor Transfer ke Liga Turki Semakin Menguat

Rafael Leao, winger AC Milan. (La Presse via AP Photo/Spada)
JawaPos.com – AC Milan saat ini semakin berharap Rafael Leao bersedia menerima nasibnya untuk pindah ke Turki untuk bergabung dengan Galatasaray atau Fenerbahce, karena kedua raksasa tersebut menjadi dua klub yang mulai mengajukan penawaran.
Pemain internasional Portugal itu telah beberapa kali menyatakan pada akhir musim lalu bahwa ia menganggap kiprahnya di Serie A sudah berakhir dan sekarang berada dalam fase mencari tantangan baru dalam kerier sepak bolanya.
Dia secara khusus mengatakan keinginannya untuk bisa bermain di Premier League atau La Liga, yang lebih cocok dengan gaya permainannya, namun belum ada tawaran yang masuk dari klub liga-liga tersebut.
Satu-satunya tawaran nyata malah datang dari Liga Super Turki, di mana Galatasaray dan Fenerbahce siap menyambut kedatangannya sebagai bintang bahkan bisa menyiapkan gaji besar untuk menghargai bakatnya.
“Leao mulai menyadari situasi ini dan membuka peluang untuk kemungkinan pindah. Petunjuk besar muncul ketika ia terlihat pergi berlibur ke Turki bersama keluarganya, untuk mendapatkan gambaran tentang lingkungan tempat ia akan pindah,” tulis laporan La Gazzetta dello Sport.
Bahkan di semua isi akun media sosialnya sudah dihapus oleh Leao, serta mengganti foto profilnya dengan gambar misterius berupa sorotan lampu yang menyoroti seseorang di tengah kerumunan.
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Nama AC Milan kini sama sekali tidak tercantum dalam profil Instagram pribadinya @iamrafaeleao93, sebaliknya, hanya bisnis fasion miliknya @sonissonofficial yang masih disebutkan.
Semua tanda-tanda tersebut sehingga memperkuat bahwa musim 2026/2027 nantinya winger berusia 27 tahun tersebut sudah tak lagi berada di kota Milan bahkan hijrah dari Italia.
Mengingat masa kontrak yang kian menipis di San Siro, Rossoneri mungkin bersedia melepasnya dengan harga hanya EUR 40 hingga 50 juta, asalkan hal itu dapat membebaskan mereka dari beban gaji Leao yang termasuk sangat tinggi.
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