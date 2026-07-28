Neymar Tegas Membantah Rumor Konflik di Ruang Ganti dengan Pemain Muda Santos

JawaPos.com – Neymar membantah tegas laporan yang menyebut dirinya terlibat dalam perselisihan dengan sejumlah pemain muda Santos usai hasil imbang 2-2 melawan Chapecoense.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (28/7), Melalui media sosial, penyerang asal Brasil itu menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak pernah terjadi.

Diketahui bahwa Neymar juga meminta masyarakat untuk tidak mempercayai maupun menyebarkan kabar yang tidak memiliki dasar yang jelas.

Neymar menjelaskan bahwa pembicaraan yang terjadi di ruang ganti merupakan diskusi biasa yang dilakukan para pemain senior setelah tim gagal meraih kemenangan. Menurutnya, para pemain berpengalaman hanya mengingatkan seluruh anggota skuad agar menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang lebih besar.

Neymar kerap menegaskan bahwa tidak ada penghinaan ataupun konfrontasi kepada pemain muda seperti yang diberitakan.

Pemain berusia 34 tahun itu menyebut Lucas Veríssimo, Willian Arão, dan Gabriel Barbosa turut berbicara kepada seluruh tim dalam pertemuan tersebut.

Pembicaraan itu bertujuan membangun mentalitas juara serta meningkatkan performa Santos pada pertandingan berikutnya. Neymar menilai situasi seperti itu merupakan hal yang wajar dalam sebuah klub yang memiliki ambisi besar.