Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Minggu, 26 Juli 2026 | 23.53 WIB

Erling Haaland Jadi Raja Follower Piala Dunia 2026, Kiper Tanjung Verde Vozinha Melejit 29,4 Juta

Erling Haaland. (x @popbase) - Image

Erling Haaland. (x @popbase)

JawaPos.com - Kiper Tanjung Verde Vozinha boleh dibilang menjadi magnet baru di Piala Dunia 2026. Dari bukan siapa-siapa, nama Vozinha mulai dikenal, bahkan mendapatkan suara terbanyak dari fans seluruh dunia untuk ditahbiskan sebagai kiper Team of the Tournament (Dream XI). Akan tetapi, mengacu pada peningkatan jumlah pengikut (follower) di Instagram, Vozinha masih harus mengakui bomber Norwegia Erling Haaland.

Berdasarkan data selama turnamen (12 Juni sampai 20 Juli), pengikut Haaland bertambah 34,3 juta, yakni dari 40,6 juta menjadi 74,9 juta. Demam Brauten—julukan Haaland—memang terasa bukan hanya karena keberhasilan Haaland menorehkan tujuh gol dan membawa Norwegia melewati juara dunia lima kali Brasil di babak 16 besar.

Akan tetapi, persona Haaland yang kuat dan ikonik menjadi daya tarik tersendiri. Ditambah selebrasi khas Viking Row yang dilakukan skuad Norwegia bersama suporter mereka di tribun saat merayakan kemenangan di akhir laga.

”Piala Dunia (2026) telah mengubah diriku sebagai pribadi. Aku merasa berkembang dan merasakan kebanggaan tersendiri,” ungkap Haaland seperti dilansir Associated Press.

Meski tidak sebanyak Haaland, jumlah pengikut Vozinha juga melesat, dari yang hanya sekitar 50 ribu menjadi 29,5 juta. Peningkatannya mencapai 29,4 juta atau sekitar 590 kali lipat.

Di bawah Vozinha ada gelandang serang Inggris Jude Bellingham (meningkat sekitar 12 juta) dan Cristiano Ronaldo (Portugal) dengan 11,4 juta. Ronaldo masih menjadi pesepak bola dengan pengikut terbanyak di Instagram, yakni 677 juta pengikut. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Elliot Anderson Catat Kenaikan Market Value Terbesar usai Piala Dunia 2026, Bintang Inggris Salip Lamine Yamal dan Erling Haaland - Image
Sepak Bola Dunia

Elliot Anderson Catat Kenaikan Market Value Terbesar usai Piala Dunia 2026, Bintang Inggris Salip Lamine Yamal dan Erling Haaland

Minggu, 26 Juli 2026 | 23.56 WIB

9 Momen Spesial yang Akan Selalu Diingat dari Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

9 Momen Spesial yang Akan Selalu Diingat dari Piala Dunia 2026

Sabtu, 25 Juli 2026 | 20.32 WIB

Ini Daftar Pemain Termahal Dunia! Lamine Yamal Samai Erling Haaland, Salip Kylian Mbappe - Image
Sepak Bola Dunia

Ini Daftar Pemain Termahal Dunia! Lamine Yamal Samai Erling Haaland, Salip Kylian Mbappe

Jumat, 24 Juli 2026 | 02.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa? - Image
1

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

4

Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia

8

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore