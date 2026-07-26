Erling Haaland Jadi Raja Follower Piala Dunia 2026, Kiper Tanjung Verde Vozinha Melejit 29,4 Juta

JawaPos.com - Kiper Tanjung Verde Vozinha boleh dibilang menjadi magnet baru di Piala Dunia 2026. Dari bukan siapa-siapa, nama Vozinha mulai dikenal, bahkan mendapatkan suara terbanyak dari fans seluruh dunia untuk ditahbiskan sebagai kiper Team of the Tournament (Dream XI). Akan tetapi, mengacu pada peningkatan jumlah pengikut (follower) di Instagram, Vozinha masih harus mengakui bomber Norwegia Erling Haaland.

Berdasarkan data selama turnamen (12 Juni sampai 20 Juli), pengikut Haaland bertambah 34,3 juta, yakni dari 40,6 juta menjadi 74,9 juta. Demam Brauten—julukan Haaland—memang terasa bukan hanya karena keberhasilan Haaland menorehkan tujuh gol dan membawa Norwegia melewati juara dunia lima kali Brasil di babak 16 besar.

Akan tetapi, persona Haaland yang kuat dan ikonik menjadi daya tarik tersendiri. Ditambah selebrasi khas Viking Row yang dilakukan skuad Norwegia bersama suporter mereka di tribun saat merayakan kemenangan di akhir laga.

”Piala Dunia (2026) telah mengubah diriku sebagai pribadi. Aku merasa berkembang dan merasakan kebanggaan tersendiri,” ungkap Haaland seperti dilansir Associated Press.

Meski tidak sebanyak Haaland, jumlah pengikut Vozinha juga melesat, dari yang hanya sekitar 50 ribu menjadi 29,5 juta. Peningkatannya mencapai 29,4 juta atau sekitar 590 kali lipat.