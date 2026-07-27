Gagal Rekrut Crysencio Summerville, Manchester United Bidik 6 Winger Ini

JawaPos.com - Manchester United gagal mendapatkan Crysencio Summerville pada bursa transfer musim panas 2026. Kini, Setan Merah harus mengalihkan perhatian ke sejumlah winger berkualitas yang dinilai mampu memperkuat lini serang Michael Carrick.

Keberhasilan lolos ke Liga Champions membuat tim asuhan Michael Carrick membutuhkan tambahan kualitas di sektor sayap sebelum jendela transfer ditutup.

Sebelumnya, Crysencio Summerville menjadi target utama Manchester United. Namun, winger asal Belanda itu memilih menerima tawaran Al Hilal yang dikabarkan mencapai GBP 68 juta setelah West Ham United terdegradasi.

Kegagalan tersebut memaksa Setan Merah mencari alternatif lain. Beruntung, masih banyak winger berkualitas yang layak dipertimbangkan.

Berikut enam pemain sayap yang bisa menjadi target Manchester United.

Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) Bradley Barcola menjadi salah satu winger paling diminati pada bursa transfer musim panas ini.

Pemain timnas Prancis itu dikabarkan belum mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Paris Saint-Germain sehingga memunculkan spekulasi kepindahan.

Meski PSG diperkirakan hanya akan melepasnya dengan harga di atas GBP 100 juta, Barcola tetap menjadi opsi menarik berkat kontribusi 50 gol dalam dua musim terakhir.

Manchester United juga membutuhkan winger kiri murni karena musim lalu posisi tersebut lebih sering ditempati Matheus Cunha maupun Patrick Dorgu.