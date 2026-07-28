James Trafford Semakin Dekat ke Leeds United, Manchester City Siap Lepas Kiper Cadangan

JawaPos.com - Leeds United dikabarkan semakin dekat untuk mencapai kesepakatan transfer terkait perekrutan penjaga gawang cadangan Manchester City James Trafford pada bursa transfer musim panas ini.

Pemain timnas Inggris tersebut akan pindah ke Leeds United dengan biaya awal sebesar GBP 40 juta beserta tambahan detail bonus penampilan setelah negosiasi positif yang terjadi dengan Manchester City.

Sebelumnya, Newcastle United, Chelsea, dan Aston Villa, telah menunjukkan minat terhadap kiper berbakat berusia 23 tahun itu. Namun The Peacocks berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangannya.

Trafford menyatakan keinginannya untuk pindah demi lebih banyak menit bermain setelah menjalani musim yang mengecewakan di Etihad Stadium. Dia hanya mencatatkan empat penampilan di Liga Inggris sekembalinya transfer dari Burnley ke City.

Hal itu karena The Citizens mengandalkan Gianluigi Donnarumma sebagai pilihan utama di sebagian besar musim, sementara Trafford lebih banyak bermain di kompetisi piala domestik meski berhasil berkontribusi dengan persembahan dua trofi Piala Carabao Cup dan FA Cup.

“Sementara di sisi pembeli, Leeds sedang mencari penjaga bawah mistar baru setelah dua punggawa mereka, Karl Darlow bergabung dengan Manchester United dan Illan Meslier pindah ke Arsenal secara gratis,” tulis laporan ESPN.

Sehingga di skuad tim asuhan Daniel Ferke tersebut hanya tersisa kiper nomor satu mereka, Lucas Perri yang kebobolan 29 gol dari 16 pertandingan liga musim lalu, serta kiper nomor tiga Alex Cairns yang sudah berusia 33 tahun.

Kedatangan Trafford ke West Yorkshire nantinya bisa jadi langsung mengambil alih pilihan pertama Ferke, mengingat bakat yang ditunjukkan kiper dengan tinggi 197 cm saat membela Burnley, bisa dibilang sangat cemerlang.