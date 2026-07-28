James Trafford Semakin Dekat ke Leeds United, Manchester City Siap Lepas Kiper Cadangan

Penjaga gawang Manchester City James Trafford makin dekat ke Leeds United. (Dok. James Trafford)
JawaPos.com - Leeds United dikabarkan semakin dekat untuk mencapai kesepakatan transfer terkait perekrutan penjaga gawang cadangan Manchester City James Trafford pada bursa transfer musim panas ini.
Pemain timnas Inggris tersebut akan pindah ke Leeds United dengan biaya awal sebesar GBP 40 juta beserta tambahan detail bonus penampilan setelah negosiasi positif yang terjadi dengan Manchester City.
Sebelumnya, Newcastle United, Chelsea, dan Aston Villa, telah menunjukkan minat terhadap kiper berbakat berusia 23 tahun itu. Namun The Peacocks berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangannya.
Baca Juga:Tampil Modis di Lapangan Golf, Georgina Rodriguez Curi Perhatian Saat Habiskan Waktu Bersama Ronaldo
Trafford menyatakan keinginannya untuk pindah demi lebih banyak menit bermain setelah menjalani musim yang mengecewakan di Etihad Stadium. Dia hanya mencatatkan empat penampilan di Liga Inggris sekembalinya transfer dari Burnley ke City.
Hal itu karena The Citizens mengandalkan Gianluigi Donnarumma sebagai pilihan utama di sebagian besar musim, sementara Trafford lebih banyak bermain di kompetisi piala domestik meski berhasil berkontribusi dengan persembahan dua trofi Piala Carabao Cup dan FA Cup.
“Sementara di sisi pembeli, Leeds sedang mencari penjaga bawah mistar baru setelah dua punggawa mereka, Karl Darlow bergabung dengan Manchester United dan Illan Meslier pindah ke Arsenal secara gratis,” tulis laporan ESPN.
Baca Juga:Bukan Sepak Bola, Erling Haaland Justru Masuk Radar WWE Usai Dipuji Cody Rhodes di Acara TV
Sehingga di skuad tim asuhan Daniel Ferke tersebut hanya tersisa kiper nomor satu mereka, Lucas Perri yang kebobolan 29 gol dari 16 pertandingan liga musim lalu, serta kiper nomor tiga Alex Cairns yang sudah berusia 33 tahun.
Kedatangan Trafford ke West Yorkshire nantinya bisa jadi langsung mengambil alih pilihan pertama Ferke, mengingat bakat yang ditunjukkan kiper dengan tinggi 197 cm saat membela Burnley, bisa dibilang sangat cemerlang.
Apalagi pesepak bola kelahiran Cockermouth itu masih sangat muda, dan potensinya untuk mendapatkan masa kejayaannya di bawah mistar masih panjang, sehingga The Peacocks akan sangat beruntung mendapatkan jasa Trafford di musim panas ini.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi