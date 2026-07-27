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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 27 Juli 2026 | 20.12 WIB

Bergaya Retro, Begini Makna di Balik Jersey Tandang Manchester United Musim 2026/2027

Manchester United resmi meluncurkan jersey tandang musim 2026/2027 dengan desain retro yang terinspirasi era 1980-an. Sentuhan klasik dipadukan dengan elemen modern menciptakan tampilan yang elegan. (Instagram/@manutd)

JawaPos.com - Manchester United akhirnya resmi memperkenalkan jersey tandang untuk musim 2026/2027. Peluncuran ini dilakukan sehari setelah klub secara tidak langsung membocorkan desain seragam tersebut lewat unggahan yang melibatkan rapper Inggris, Stormzy.

Dalam unggahan di media sosial, Stormzy terlihat mengenakan jersey biru Manchester United saat berada di tribun Stadion MetLife ketika menyaksikan final Piala Dunia. Foto itu langsung memicu spekulasi di kalangan suporter bahwa itulah seragam tandang terbaru Setan Merah.

Sehari berselang, Manchester United mengonfirmasi dugaan tersebut dengan merilis jersey anyar yang disebut sebagai desain yang "menghidupkan kembali salah satu identitas seragam tandang paling ikonik klub melalui sentuhan modern."

Terinspirasi Jersey Klasik Era 1980-an

Melansir ESPN, jersey tandang musim 2026/2027 mengusung nuansa retro yang kuat.

Desainnya mengambil inspirasi dari seragam ketiga berwarna biru tua yang kerap dikenakan Manchester United pada akhir dekade 1980-an. Konsep tersebut juga pernah dihidupkan kembali lewat jersey biru-merah yang digunakan klub pada musim 2005/2006 dan 2014/2015.

Hasilnya adalah tampilan klasik yang tetap terasa segar dan relevan dengan tren desain sepak bola masa kini.

Detail Modern yang Sarat Makna

Selain warna biru tua yang mendominasi, jersey terbaru ini juga dihiasi motif bergelombang pada kainnya.

Efek tersebut bukan sekadar elemen estetika, melainkan simbol Sungai Irwell yang mengalir di dekat Old Trafford dan menjadi bagian dari identitas kota Manchester.

Editor: Edi Yulianto
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