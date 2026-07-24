Bukan Argentina, Ini Alasan Lewandowski Memilih Mendukung Spanyol di Final Piala Dunia 2026

lewandowski (x @MLS)

JawaPos.com – Robert Lewandowski mengungkap alasan di balik dukungannya kepada Spanyol pada Piala Dunia 2026.

Meski tidak tampil karena Polandia gagal lolos ke putaran final, mantan penyerang Barcelona tersebut mengaku memilih mendukung Spanyol berkat kedekatannya dengan banyak mantan rekan setimnya, termasuk Lamine Yamal.

Dilansir dari The Chosun, Lewandowski menilai Yamal belum menampilkan performa terbaiknya di sepanjang turnamen.

Menurutnya, versi terbaik pemain berusia 19 tahun itu justru terlihat dua musim lalu.

Ia memahami kondisi tersebut karena Yamal baru pulih dari cedera hamstring yang membuatnya absen sekitar dua bulan sebelum Piala Dunia dimulai, sehingga kebugarannya harus dikelola secara hati-hati oleh pelatih Luis de la Fuente.

Lewandowski tetap memberikan pujian kepada Yamal. Ia menilai Yamal mampu menunjukkan kualitas luar biasa meski baru kembali bermain setelah masa pemulihan yang panjang.

Sepanjang turnamen, Yamal tampil dalam delapan pertandingan, mencetak satu gol, membukukan jumlah dribel sukses terbanyak, serta berperan penting dalam kemenangan Spanyol 1-0 atas Argentina pada laga final.

Lewandowski mendukung Spanyol juga dipengaruhi hubungan dekat dengan para pemain yang pernah menjadi rekan setimnya di Barcelona.

Selama membela klub, ia bermain bersama Yamal, Gavi, Pedri, Pau Cubarsí, hingga Ferran Torres. Sementara di kubu Argentina, satu-satunya pemain yang benar-benar dikenalnya secara personal hanyalah Lionel Messi.

Menurut Lewandowski, Messi sudah pernah merasakan gelar juara dunia sehingga kali ini ia berharap keberuntungan berpihak kepada para mantan rekan setimnya.

Ia mengaku ikut bahagia melihat Spanyol tampil solid dan berhasil mengangkat trofi setelah menunjukkan persiapan yang matang sepanjang kompetisi.

Kini, Lewandowski telah memulai babak baru kariernya setelah meninggalkan Barcelona pada akhir musim lalu.

Penyerang asal Polandia itu resmi bergabung dengan klub Major League Soccer (MLS), Chicago Fire, dengan kontrak berdurasi dua tahun.

Ia mengungkapkan bahwa setelah memutuskan meninggalkan Barcelona, dirinya tidak pernah membayangkan akan memperkuat klub Eropa lain, sehingga memilih mencari tantangan baru di luar benua tersebut.