Perjalanan Christos Tzolis ke Arsenal, Pernah Cetak 100 Gol Semusim dan Nyaris Direkrut Barcelona

Arsenal resmi rampungkan transfer Christos Tzolis tambah kekuatan lini depan. (Dok. Arsenal)
JawaPos.com - Arsenal resmi memperkuat lini serang mereka dengan mendatangkan Christos Tzolis dari Club Brugge. Winger asal Yunani itu direkrut dengan nilai transfer sekitar 34 juta poundsterling dan diikat kontrak berdurasi lima tahun.
Di balik kepindahan ke Emirates Stadium, Christos Tzolis ternyata bukan sosok yang baru dikenal sebagai talenta berbakat. Jauh sebelum bersinar di Belgia, namanya sudah menjadi perhatian sejak masih anak-anak. Bahkan, Barcelona disebut pernah berusaha merekrutnya ketika baru menginjak 12 tahun.
Kisah tersebut diungkapkan oleh Direktur Teknik Akademi PAOK Vasilis Mittas. Menurut dia, Christos Tzolis bergabung dengan akademi PAOK saat berusia tujuh tahun dan langsung menunjukkan kemampuan yang berbeda dibandingkan pemain seusianya.
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"Sejak pertama datang, kami semua melihat dia memiliki kualitas istimewa. Banyak pelatih yakin suatu saat nanti dia akan bermain untuk salah satu klub besar Eropa," ujar Mittas.
Salah satu momen yang paling membekas terjadi saat tim U-12 PAOK mendapat kesempatan menghadapi akademi Barcelona dalam laga persahabatan sebagai hadiah setelah menjuarai turnamen internasional.
PAOK berhasil menang 2-1. Tzolis menjadi bintang pertandingan setelah mencetak satu gol dan menyumbang satu assist. Penampilannya disebut membuat pemandu bakat Barcelona langsung menunjukkan ketertarikan.
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Meski demikian, kepindahan ke klub raksasa Spanyol itu tidak pernah terjadi. Tzolis tetap melanjutkan proses pembinaannya di PAOK hingga akhirnya menembus tim utama.
Bakatnya memang sudah terlihat sejak usia muda. Dalam satu musim bersama salah satu tim akademi PAOK, Tzolis bahkan mampu mencetak sekitar 100 gol. Meski memiliki catatan luar biasa, Mittas menilai pemain berusia 24 tahun itu tidak pernah berubah menjadi sosok yang tinggi hati.
Dia dikenal rendah hati, disiplin, dan selalu mengutamakan kepentingan tim. Selama berkembang di akademi, Tzolis juga terbiasa bermain di berbagai posisi lini depan, mulai dari sayap kiri, sayap kanan, hingga gelandang serang.
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