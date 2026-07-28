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Risma Azzah Fatin
Selasa, 28 Juli 2026 | 23.01 WIB

Bruno Guimaraes Menunggu Waktu yang Tepat untuk Menentukan Kepindahannya ke Arsenal

Bruno Guimaraes (Instagram @brunoguimaraes) - Image

Bruno Guimaraes (Instagram @brunoguimaraes)

JawaPos.com – Bruno Guimaraes dikabarkan masih menunggu waktu yang tepat terkait peluang kepindahannya ke Arsenal pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (28/7), Gelandang Newcastle United tersebut disebut tertarik bergabung dengan Arsenal, sementara proses negosiasi antara kedua klub masih terus berlangsung.

Kejelasan mengenai masa depan pemain asal Brasil itu diperkirakan akan diketahui dalam beberapa hari mendatang.

Arsenal saat ini masih menyusun struktur dan nilai tawaran yang akan diajukan kepada Newcastle United.

Guimaraes berharap proses transfer dapat mengalami perkembangan sebelum Newcastle berangkat menjalani pemusatan latihan pramusim di Spanyol akhir pekan ini.

Meski demikian, ia memilih tetap bersikap tenang sambil menunggu hasil pembicaraan antarkedua klub.

Berbeda dengan Alexander Isak yang sebelumnya memaksakan kepindahannya dari Newcastle, Guimaraes tidak ingin mengambil langkah serupa.

Pemain berusia 28 tahun itu ingin proses kepindahannya berlangsung secara profesional dan tetap menjaga hubungan baik dengan klub yang telah dibelanya.

Guimaraes berharap keputusannya dipahami sebagai bagian dari perkembangan karier, bukan karena ketidakpuasan terhadap Newcastle.

Newcastle dikabarkan tetap bersikeras mempertahankan nilai transfer Guimaraes di kisaran £100 juta.

Editor: Hanny Suwindari
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