Vinícius Júnior Masuk Daftar Prioritas Arsenal di Tengah Mandeknya Negosiasi Kontrak dengan Real Madrid

Vinicius Junior (Bein Sports)
JawaPos.com – Arsenal dikabarkan menjadikan Vinícius Júnior sebagai target utama untuk memperkuat lini serang pada bursa transfer mendatang.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (26/7), Klub asal London tersebut terus memantau perkembangan negosiasi kontrak pemain asal Brasil itu dengan Real Madrid yang hingga kini belum mencapai kesepakatan.
Meski belum ada pembicaraan resmi dengan Real Madrid, Arsenal disebut siap bergerak apabila peluang transfer terbuka.
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Kontrak Vinícius bersama Real Madrid masih berlaku hingga 2027, tetapi proses pembaruan kontrak mengalami kebuntuan.
Perbedaan pandangan terkait aspek finansial menjadi salah satu faktor yang memperlambat negosiasi antara kedua belah pihak.
Kendati demikian, Vinícius tetap memprioritaskan untuk bertahan di Santiago Bernabéu dan berharap segera mencapai kesepakatan baru.
Arsenal menilai Vinícius sebagai sosok yang sesuai dengan filosofi permainan Mikel Arteta. Kecepatan, kemampuan melewati lawan dalam situasi satu lawan satu, serta efektivitasnya saat menyerang dinilai dapat meningkatkan kualitas lini depan The Gunners.
Namun, hingga saat ini belum ada komunikasi formal antara Arsenal dan Real Madrid mengenai kemungkinan transfer tersebut.
Di sisi lain, Real Madrid masih berupaya mempertahankan Vinícius sebagai salah satu pilar utama tim bersama Kylian Mbappé dan Jude Bellingham.
Manajemen klub tetap mengutamakan tercapainya kesepakatan kontrak baru, meski sejumlah pihak mulai mempertimbangkan opsi menerima tawaran apabila negosiasi terus menemui jalan buntu.
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