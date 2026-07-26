Elliot Anderson Catat Kenaikan Market Value Terbesar usai Piala Dunia 2026, Bintang Inggris Salip Lamine Yamal dan Erling Haaland

Elliot Anderson. (Nick Potts/PA Wire)
JawaPos.com - Gelandang bertahan Inggris Elliot Anderson menjadi pemain dengan kenaikan market value paling besar setelah tampil di Piala Dunia 2026 mengacu pada Transfermarkt. Selain Anderson, siapa saja pemain lainnya?
INGGRIS memang terhenti di semifinal Piala Dunia 2026 oleh Argentina. Akan tetapi, Anderson tetap mengakhiri Piala Dunia dengan capaian tekel sukses terbanyak. Dia bersanding dengan Rodri, kapten Spanyol asal Manchester City. Makanya, City kepincut dengan Anderson dan bersedia menebus pemain berusia 23 tahun itu dengan harga mahal.
Jika Nottingham Forest membayar GBP 35 juta (Rp 836,8 miliar) kepada Newcastle United untuk Anderson, City mendatangkan gelandang berjuluk Si Gurita tersebut seharga EUR 116 juta (Rp 2,7 triliun). Nilai itu bahkan lebih tinggi daripada market value Anderson yang berada di kisaran EUR 110 juta (Rp 2,2 triliun).
"Aku sangat senang sudah diberi kesempatan ini dan aku akan bertekad membalas kepercayaan yang telah diberikan kepadaku," kata Anderson tentang harga mahal yang dikeluarkan City untuk menebus dirinya dari Forest, dikutip dari Manchester Evening News.
Anderson tidak memungkiri, tampil membela The Three Lions—julukan Inggris—di Piala Dunia 2026 membukakan jalan baginya untuk bergabung dengan City. Market value Anderson juga menjadi yang paling melesat setelah Piala Dunia dengan kenaikan EUR 35 juta (Rp 715,5 miliar).
"Aku rasa aku telah menjalaninya (Piala Dunia 2026) dengan cukup baik," tandasnya.
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Meski tidak melonjak sebesar Anderson, kenaikan market value sebesar EUR 20 juta (Rp 408,9 miliar) milik winger Spanyol Lamine Yamal punya arti tersendiri. Sebab, banderol Yamal kini telah mencapai EUR 220 juta (Rp 4,4 triliun).
Market value Yamal kini sejajar dengan penyerang Manchester City Erling Haaland.
Entrenador Spanyol Luis de la Fuente menyebut Yamal pantas memiliki nilai pasar setinggi itu setelah memenangi Piala Dunia 2026.
"Penampilannya (Yamal) bersama kami di Piala Dunia membawa dampak yang positif. Selain itu, permainannya semakin ke sini semakin matang," puji De la Fuente, dikutip dari Diario SPORT.
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