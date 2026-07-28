Jeff Bezos dan Pendiri Facebook Eduardo Saverin Masuk Radar Investor Baru Liverpool, FSG Akui Ada Pendekatan

JawaPos.com - Liverpool kembali menjadi sorotan, bukan karena aktivitas di bursa transfer pemain, melainkan kabar mengenai masuknya investor baru ke dalam kepemilikan klub. Dua nama besar dari dunia teknologi Jeff Bezos dan Eduardo Saverin, disebut masuk dalam radar konsorsium yang ingin membeli sebagian saham The Reds.

Laporan terbaru menyebut Eduardo Saverin, salah satu pendiri Facebook, telah didekati untuk bergabung dalam kelompok investor yang dipimpin pengusaha Inggris keturunan India, Amit Bhatia. Sebelumnya, nama pendiri Amazon Jeff Bezos, juga dikabarkan mendapat tawaran serupa.

Konsorsium tersebut diketahui tengah menjajaki peluang untuk mengambil kepemilikan minoritas di Liverpool. Langkah ini menjadi perhatian karena melibatkan sejumlah miliarder dengan kekuatan finansial yang sangat besar.

Menurut laporan yang beredar, Amit Bhatia menjadi sosok di balik upaya investasi tersebut. Pengusaha yang memiliki pengalaman panjang di dunia sepak bola itu pernah menjadi pemegang saham sekaligus menjabat sebagai Chairman Queens Park Rangers (QPR). Setelah 18 musim bersama klub London Barat tersebut, Bhatia memutuskan mundur pada Juli 2026.

Nama Eduardo Saverin dinilai menjadi tambahan penting apabila bersedia bergabung. Pria kelahiran Brasil itu merupakan salah satu pendiri Facebook bersama Mark Zuckerberg pada 2004 saat keduanya masih menempuh pendidikan di Universitas Harvard.

Meski kemudian berpisah dari perusahaan akibat sengketa hukum, Saverin tetap membangun kerajaan bisnisnya melalui berbagai investasi, termasuk lewat perusahaan modal ventura B Capital. Forbes sebelumnya menempatkan Saverin sebagai salah satu orang terkaya di dunia dengan kekayaan yang diperkirakan mencapai sekitar 25 miliar poundsterling.

Sementara Jeff Bezos memiliki kekayaan yang jauh lebih besar, yakni sekitar 213 miliar poundsterling, sehingga kehadiran keduanya akan menjadi suntikan kekuatan finansial yang luar biasa bagi konsorsium.

Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian apakah Jeff Bezos maupun Eduardo Saverin akan menerima ajakan tersebut. Belum ada pernyataan resmi dari kedua miliarder itu mengenai keterlibatan mereka dalam proses investasi Liverpool.