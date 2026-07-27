Federico Chiesa Tegaskan Ingin Bertahan di Liverpool, Siap Berikan yang Terbaik untuk Andoni Iraola

Pelatih Liverpool Andoni Iraola beri arahan kepada Federico Chiesa. (Andrew J. Clark/ISI Photos)
JawaPos.com - Winger Liverpool Federico Chiesa mengaku bahagia bertahan di Stadion Anfield. Dia menyatakan ingin bekerja keras demi mendapatkan kesempatan menit bermain di bawah asuhan pelatih kepala baru Andoni Iraola.
Sejak kedatanganan dari Juventus pada Agustus 2024, Federico Chiesa lebih sering berada di bangku cadangan Liverpool. Dia hanya tampil sebagai starter dalam dua pertandingan Liga Inggris selama dua musim di era Arne Slot.
Namun, setelah mencetak gol bagi The Reds dalam kemenangan pramusim 4–2 atas Sunderland akhir pekan lalu, pemain internasional Italia itu berharap bisa memulai lembaran baru berseragam Liverpool di bawah asuhan Andoni Iraola.
Setelah pertandingan, pesepak bola berusia 28 tahin ini mengungkapkan perasaannya mengenai debutnya di pramusim serta kebahagiannya untuk bermain bersama The Reds di musim 2026/2027.
"Kami bukan baru saja mulai, kami sudah berlatih selama dua minggu dengan pelatih baru. Kami sudah melihat apa yang diinginkan (pelatih). Ia menginginkan intensitas tinggi dan duel satu lawan satu di seluruh penjuru lapangan, itulah yang ingin kami tunjukkan hari ini,” kata Federico Chiesa.
"Saat ini, saya bahagia bersama Liverpool. Saya mencintai klub ini, saya mencintai para penggemarnya, saya mencintai segalanya. Saya berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kesempatan (bermain) di sini. Untuk saat ini, satu-satunya hal yang saya pikirkan hanyalah Liverpool," ungkap dia.
Baca Juga:Risto Mitrevski Bongkar Rahasia Ruang Ganti Persebaya Surabaya: Pemain Bermental Juara Jadi Kunci!
Saat ditanya mengenai kedatangan Iraola untuk menjadi pemimpin ruang ganti tim Merseyside ini bisa menandai awal babak baru baginya di Liverpool, dia menegaskan akan selalu memberikan yang terbaik.
"Saya tidak tahu, sulit untuk mengatakannya. Awal tahun selalu menjadi awal yang baru. Mungkin sudah terlalu banyak awal yang baru. Tapi saya berusaha memberikan yang terbaik bagi manajer baru ini,” lanjut pesepak bola kelahiran Genova ini.
“Musim lalu di bawah asuhan Arne Slot, saya juga berusaha memberikan yang terbaik. Tahun lalu saya merasa siap untuk peran yang lebih besar, namun keputusan apakah saya akan bermain atau tidak bergantung pada pelatih," papar Federico Chiesa.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!