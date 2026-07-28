Perang Jurnalis Transfer Pecah, Fabrizio Romano dan Plettenberg Berdebat Soal Yan Diomande

Real Madrid dirumorkan masuk bursa perebutan winger potensial RB Leipzig Yan Diomande. (AFP)
JawaPos.com - Persaingan mendapatkan wonderkid RB Leipzig Yan Diomande tidak hanya menarik perhatian klub-klub besar Eropa, tetapi juga memicu perdebatan antara dua jurnalis transfer ternama, Fabrizio Romano dan Florian Plettenberg.
Saga transfer pemain asal Pantai Gading itu menjadi sorotan setelah Romano lebih dulu mengumumkan bahwa Yan Diomande akan bergabung dengan Real Madrid dengan label khasnya, Here We Go. Romano menyebut kesepakatan antara Real Madrid dan RB Leipzig telah tercapai dengan nilai transfer di atas €100 juta.
Menurut laporan Romano, Diomande disebut akan segera terbang ke Madrid untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Unggahan tersebut membuat banyak penggemar menganggap transfer sang pemain sudah resmi selesai.
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Namun, klaim tersebut langsung mendapat respons dari Florian Plettenberg. Jurnalis Sky Sports Jerman itu mempertanyakan status full agreement yang disebut Romano.
Plettenberg menilai belum ada kesepakatan final antara Real Madrid dan RB Leipzig karena angka pasti transfer masih belum diketahui. Proses negosiasi masih berjalan dan belum mencapai tahap akhir.
Meski begitu, Plettenberg tidak membantah bahwa Diomande memang ingin bergabung dengan Real Madrid. Dia menyebut pemain berusia muda tersebut sudah memiliki kesepakatan verbal dengan Los Blancos hingga 2031.
Perbedaan pandangan antara keduanya kemudian berkembang menjadi perang komentar di media sosial. Romano membalas dengan menyebut Diomande tetap akan menjadi pemain Real Madrid.
Dia juga menyinggung laporan mengenai ketertarikan Manchester City yang dikaitkan dengan tawaran €100 juta untuk sang bek. Romano mengatakan Manchester City sudah tidak terlibat dalam perburuan Diomande selama beberapa hari dan menyebut informasi tersebut sebagai fake news.
Pernyataan itu membuat Plettenberg merasa diserang. Dia membalas bahwa dirinya tidak pernah melaporkan Manchester City mengajukan tawaran €100 juta untuk Diomande. Plettenberg menilai tuduhan tersebut sudah melewati batas.
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