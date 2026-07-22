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Aprillia JP
Rabu, 22 Juli 2026 | 13.35 WIB

Liverpool Butuh Winger Baru, Andoni Iraola Masih Fokus Pantau Bursa Transfer

Pelatih Liverpool Andoni Iraola. (Istimewa) - Image

Pelatih Liverpool Andoni Iraola. (Istimewa)

JawaPos.com - Pelatih Liverpool Andoni Iraola menegaskan bahwa timnya masih memiliki sejumlah kebutuhan penting di bursa transfer menjelang dimulainya musim baru. Meski telah mendatangkan beberapa pemain anyar, The Reds dinilai belum sepenuhnya ideal setelah ditinggal sejumlah pilar utama.

Liverpool sebelumnya telah merampungkan transfer bek Jeremy Jacquet dan penyerang Victor Munoz. Namun, kepergian Mohamed Salah, Andy Robertson, dan Ibrahima Konate, meninggalkan celah yang cukup signifikan dalam komposisi skuad.

Andoni Iraola mengaku bahwa Liverpool masih terus memantau peluang di pasar transfer, tanpa menetapkan jumlah pasti pemain yang akan direkrut. Menurut Iraola, fleksibilitas menjadi kunci dalam menghadapi dinamika bursa.

“Saya rasa sulit untuk menentukan jumlahnya. Ketika bursa transfer dibuka, Anda harus selalu terbuka terhadap opsi baru untuk meningkatkan kualitas tim,” ujar Iraola dikutip dari ESPN.

Pelatih berusia 44 tahun itu secara khusus menyoroti kebutuhan mendesak di sektor sayap. Liverpool disebut membutuhkan tambahan winger guna memperkuat lini serang.

“Ada posisi yang jelas perlu kami perkuat, seperti pemain sayap. Kami pasti membutuhkan pemain di posisi itu. Namun, untuk posisi lain, kami harus menganalisis situasi pasar, biaya, dan juga bagaimana kami melihat pemain yang sudah ada,” lanjut Andoni Iraola.

Selain itu, Iraola juga menyinggung kondisi beberapa posisi yang dinilai cukup rumit akibat adanya pemain yang masih dalam tahap pemulihan cedera. Meskipun demikian, Iraola tetap menaruh kepercayaan pada para pemain itu.

“Kami memiliki beberapa posisi yang cukup sulit karena ada pemain yang cedera. Kami percaya pada mereka, tetapi ini belum menjadi situasi yang ideal. Jadi semuanya akan bergantung pada banyak faktor,” jelas Iraola.

Sementara itu, Iraola juga menanggapi spekulasi mengenai masa depan gelandang Alexis Mac Allister. Pemain berusia 27 tahun itu dijadwalkan kembali bergabung dalam pramusim usai memperkuat Argentina hingga final Piala Dunia 2026.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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