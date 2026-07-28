Raih Sepatu Emas di Piala Dunia 2026, Kylian Mbappe Kenang Impian Masa Kecil dan Sampaikan Terima Kasih ke Suporter

JawaPos.com - Kylian Mbappe menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka selama Piala Dunia 2026. Mbappe pun mengaku kegagalan Prancis meraih gelar juara masih menyisakan luka yang mendalam.

“Kami tidak membawa pulang trofi sebagai tim. Itu menyakitkan dan akan terasa untuk beberapa waktu,” tulis Kylian Mbappe dikutip dari Instagram resminya.

Kylian Mbappe tampil impresif sebagai kapten timnas Prancis dengan meraih Sepatu Emas setelah mencetak 10 gol dari delapan pertandingan. Namun, pencapaian itu tidak mampu membawa timnya lolos ke laga puncak usai kalah dari Spanyol di semifinal dengan skor 0-2 di Dallas, Texas.

“Saya bangga dapat memenangkan Sepatu Emas, tetapi akan jauh lebih berarti jika disertai trofi Piala Dunia. Mungkin kami berutang akhir cerita yang lebih baik kepada Anda semua. Namun, kami tidak selalu bisa memilih bagaimana cerita berakhir. Yang bisa kami pilih adalah usaha yang kami berikan, dan kami sudah memberikan segalanya,” lanjut Mbappe.

Prancis sebenarnya datang sebagai salah satu tim favorit. Les Blues tampil solid dengan menjadi juara Grup I lalu menyingkirkan Swedia, Paraguay, dan Maroko di babak gugur.

Sepanjang turnamen, Mbappe mencetak gol dalam enam dari delapan penampilannya. Mbappe mencatatkan brace saat menghadapi Senegal, Irak, dan Swedia, serta kembali mencetak gol dalam laga perebutan tempat ketiga melawan Inggris yang berakhir dengan kekalahan 4-6.

Mbappe juga memberikan apresiasi kepada rekan setimnya atas kontribusi yang membuatnya mampu tampil tajam sepanjang turnamen.

“Terima kasih kepada rekan-rekan setim saya. Tanpa kerja keras, pergerakan, dan operan mereka, serta tanpa semangat yang membawa kami dari pertandingan awal hingga akhir, saya tidak mungkin bisa mencetak begitu banyak gol. Penghargaan ini milik tim, sama seperti milik saya,” ujar Mbappe.