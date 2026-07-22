Zinedine Zidane Jadi Suksesor Didier Deschamps di Timnas Prancis, Koneksi dengan Kylian Mbappe Jadi Pertimbangan Utama

Zinedine Zidane santer disebut sebagai pelatih baru timnas Prancis. (Dok. Instagram/@zidane)
JawaPos.com – Zinedine Zidane santer disebut sebagai pelatih baru timnas Prancis. Media-media Prancis menyebut, Zidane akan mulai menjejakkan kaki di Clairefontaine –kamp latihan timnas Prancis– akhir bulan ini. Namun, Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) masih belum buka suara mengenai Zidane sebagai suksesor Didier Deschamps.
Kedekatan Zidane dengan kapten Prancis Kylian Mbappe disebut-sebut jadi pertimbangan utama merapatnya pelatih berjuluk Zizou tersebut. Zidane merupakan idola masa kecil Mbappe. Bahkan, faktor Zizou-lah yang jadi salah satu alasan peraih Golden Boot Piala Dunia 2026 itu gabung Real Madrid dua tahun silam. ”Jika Zizou bahagia, aku juga bahagia,” ungkap Mbappe kala itu seperti dilansir dari Goal.
Koneksi Zidane dan Mbappe diharapkan bisa membawa Les Bleus –sebutan timnas Prancis– berjaya dalam Euro 2028 dan Piala Dunia 2030. Laporan menyebutkan, Zidane dikontrak sampai Piala Dunia 2030.
Terpisah, L’Equipe menulis bahwa Zidane telah menentukan jajaran asisten begitu menukangi Les Bleus. Di antaranya mantan kiper Prancis Fabian Barthez dan eks pelatih Prancis U-17 dan U-20, Bernard Diomede.
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