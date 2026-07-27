Kylian Mbappé Berusaha Membujuk Michael Olise Gabung dengan Real Madrid Meski Transfer Gagal

Michael Olise dan Kylian Mbappe (Bein Sports)
JawaPos.com – Kylian Mbappe dikabarkan berusaha membujuk Michael Olise untuk bergabung dengan Real Madrid setelah keduanya tampil impresif bersama Tim Nasional Prancis pada Piala Dunia FIFA 2026.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (26/7), Hubungan erat yang terjalin selama turnamen membuat Mbappé beberapa kali menyampaikan bahwa Santiago Bernabéu merupakan tempat ideal bagi Olise untuk melanjutkan kariernya.
Namun, upaya tersebut tidak berujung pada kesepakatan transfer.
Penampilan gemilang Olise sepanjang Piala Dunia membuat namanya menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa. Pemain sayap Bayern Munich itu mencatatkan performa impresif dengan torehan assist yang menjadikannya salah satu pemain paling berbahaya di turnamen.
Mbappé pun secara terbuka memberikan pujian atas kualitas, kepribadian, dan kontribusi Olise di lapangan.
Meski terdapat keinginan dari Mbappé, Real Madrid memutuskan menghentikan perburuan Michael Olise. Keputusan tersebut diambil karena Bayern Munich menolak membuka negosiasi untuk melepas salah satu pemain andalannya.
Selain itu, manajemen Real Madrid memilih menjaga hubungan baik dengan klub asal Jerman tersebut daripada memaksakan transfer yang dinilai sulit terwujud.
Setelah mengakhiri upaya mendatangkan Olise, Real Madrid mengalihkan fokus kepada pemain sayap RB Leipzig, Yan Diomandé. Klub asal Spanyol itu dilaporkan telah mengajukan tawaran awal, meski proposal tersebut masih ditolak oleh RB Leipzig dan proses negosiasi terus berlangsung.
Dengan demikian, keinginan Mbappé untuk kembali bermain satu tim dengan Michael Olise di level klub harus ditunda, sementara Real Madrid kini memprioritaskan target transfer yang dianggap lebih realistis.
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