Cristiano Ronaldo Dikabarkan Pensiun dari Timnas Portugal, Laga Kontra Wales Jadi Penampilan Terakhirnya

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo disebut-sebut akan segera mengakhiri perjalanan panjangnya bersama Timnas Portugal. Setelah lebih dari dua dekade menjadi ikon Selecao das Quinas, penyerang berusia 41 tahun itu dikabarkan hanya akan memainkan satu pertandingan internasional lagi sebelum resmi pensiun dari level tim nasional.

Kabar tersebut mencuat usai timnas Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2026. Meski masih mampu menunjukkan ketajaman dengan mencetak tiga gol selama turnamen, Ronaldo belum berhasil mewujudkan impiannya membawa Portugal meraih trofi Piala Dunia.

Sebelumnya, banyak pihak memperkirakan Ronaldo masih akan bertahan hingga Euro 2028, bahkan ada pula yang meyakini bakal tampil di Piala Dunia 2030 yang akan digelar bersama Portugal, Spanyol, dan Maroko. Namun, laporan terbaru justru mengarah pada keputusan yang berbeda.

Jurnalis Mohammed Awaad mengungkapkan bahwa Ronaldo diperkirakan akan mengakhiri karir internasionalnya setelah pertandingan UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari sang pemain maupun Federasi Sepak Bola Portugal (FPF), sehingga kabar tersebut masih sebatas laporan media.

Jika benar terjadi, laga tersebut akan memiliki makna emosional bagi Ronaldo. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Jose Alvalade, markas Sporting CP, klub yang membesarkan namanya sebelum hijrah ke Manchester United pada 2003.

Bermain di stadion tempat karir profesionalnya dimulai tentu akan menjadi penutup yang istimewa bagi salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Apabila Ronaldo benar-benar mengakhiri kiprahnya bersama Portugal pada laga tersebut, peluang penggemar di Inggris untuk menyaksikannya bermain secara langsung juga semakin kecil.

Saat ini, kapten Timnas Portugal itu masih memperkuat Al-Nassr di Liga Pro Arab Saudi, kompetisi yang tidak mempertemukannya dengan klub-klub Inggris dalam pertandingan resmi. Satu-satunya peluang Ronaldo kembali tampil di stadion Inggris kemungkinan hanya datang melalui pertandingan persahabatan pramusim jika Al-Nassr atau klub lain yang diperkuatnya menggelar tur ke Eropa.

Selama membela Portugal, Ronaldo telah mencatatkan sejarah yang sulit ditandingi. Ia mengoleksi 233 penampilan internasional dan mencetak 146 gol, menjadikannya sebagai pemegang rekor penampilan sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Timnas Portugal.