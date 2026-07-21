Lamine Yamal Masuk Daftar Pemain Termuda yang Menjuarai Piala Dunia, Sejajar dengan Pele dan Ronaldo

JawaPos.com - Keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 tak hanya menjadi momen bersejarah bagi La Roja, tetapi juga bagi Lamine Yamal. Pemain berusia 19 tahun itu resmi masuk dalam daftar pemain termuda yang pernah memenangkan Piala Dunia, bergabung dengan nama-nama legendaris seperti Pele dan Ronaldo Nazario.
Peluit panjang di Stadion MetLife, New Jersey, menjadi penanda lahirnya sejarah baru. Spanyol memastikan gelar dunia kedua mereka setelah mengalahkan Argentina 1-0 lewat gol Ferran Torres di babak perpanjangan waktu, sementara Yamal mencatat pencapaian istimewa di usia yang masih sangat muda.
Menariknya, usia Yamal saat mengangkat trofi persis sama dengan Coutinho saat membawa Brasil menjadi juara dunia pada 1962.
Melansir Sporting News, berikut daftar 10 pemain termuda yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia:
1. Pele, 17 tahun 249 hari, Brasil
2. Ronaldo Nazario, 17 tahun 298 hari, Brasil
3. Giuseppe Bergomi, 18 tahun 174 hari, Italia
4. Coutinho, 19 tahun 6 hari, Brasil
5. Lamine Yamal, 19 tahun 6 hari, Spanyol
6. Marco Antonio, 19 tahun 135 hari, Brasil
7. Pau Cubarsi, 19 tahun 178 hari, Spanyol
8. Kylian Mbappe, 19 tahun 207 hari, Prancis
9. Mazzola, 19 tahun 309 hari, Brasil
10. Ruben Moran, 19 tahun 344 hari, Uruguay
Rekor pemain termuda yang pernah menjuarai Piala Dunia masih menjadi milik Pele.
Legenda Brasil itu mengangkat trofi pada Piala Dunia 1958 di usia 17 tahun 249 hari setelah membawa Selecao mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2 di final. Pele bahkan mencetak dua gol dalam laga tersebut dan mengakhiri turnamen dengan enam gol dari empat penampilan.
Posisi kedua ditempati Ronaldo Nazario, yang menjadi juara dunia bersama Brasil pada Piala Dunia 1994 saat berusia 17 tahun 298 hari.
Meski masuk skuad juara, Ronaldo belum mendapat kesempatan bermain sepanjang turnamen. Namun, namanya tetap tercatat sebagai salah satu juara dunia termuda sepanjang sejarah.
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