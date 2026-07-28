Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 28 Juli 2026 | 12.48 WIB

Daizen Maeda Resmi Gabung Ipswich Town, Tambah Deretan Bintang Jepang di Premier League

Daizen Maeda bergabung dengan Ipswich Town. (Ipswich Town) - Image

Daizen Maeda bergabung dengan Ipswich Town. (Ipswich Town)

JawaPos.com - Striker Timnas Jepang, Daizen Maeda, resmi membuka lembaran baru dalam perjalanan karirnya. Penyerang berusia 28 tahun itu meninggalkan Celtic dan bergabung dengan klub promosi Premier League, Ipswich Town, untuk menghadapi musim 2026/2027.

Kepindahan ke Ipswich ini menjadi langkah besar bagi Daizen Maeda setelah empat musim membela raksasa Skotlandia tersebut. Selama berseragam Celtic sejak 2022, dia tampil konsisten sebagai salah satu pemain andalan di lini depan.

Catatan statistiknya pun cukup impresif. Maeda tampil dalam 133 pertandingan di semua kompetisi dan berhasil mencetak 44 gol. Selain produktif di depan gawang, dia juga dikenal memiliki kecepatan tinggi, daya jelajah luas, serta etos kerja yang membuatnya menjadi pemain penting dalam skema permainan Celtic.

Kini tantangan baru menantinya di kompetisi yang dikenal sebagai salah satu liga paling kompetitif di dunia. Bersama Ipswich Town yang baru promosi ke Premier League, Maeda diharapkan mampu memberikan pengalaman sekaligus kualitas untuk membantu tim bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris.

Kehadiran Maeda juga menambah panjang daftar pemain Jepang yang akan berkompetisi di Premier League musim depan. Dia menjadi pemain Jepang kelima yang dipastikan tampil di Liga Inggris.

Sebelumnya sudah ada gelandang Liverpool Wataru Endo yang terus menjadi bagian skuad The Reds. Di Brighton & Hove Albion, Kaoru Mitoma masih menjadi andalan berkat kemampuan dribel dan kreativitasnya di sisi sayap.

Sementara itu, Daichi Kamada melanjutkan kiprahnya bersama Crystal Palace setelah tampil cukup stabil musim lalu. Leeds United juga memiliki wakil Jepang lewat Ao Tanaka yang siap menjalani musim penuh di Premier League.

Bergabungnya Maeda menunjukkan semakin besarnya pengaruh pemain Jepang di kompetisi elite Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemain asal Negeri Sakura yang mampu beradaptasi dengan cepat dan tampil kompetitif di level tertinggi.

Bagi Ipswich Town, perekrutan Maeda bisa menjadi tambahan penting untuk memperkuat lini serang. Pengalamannya bermain di Liga Champions, kompetisi domestik Skotlandia, hingga bersama Timnas Jepang di level internasional menjadi modal berharga menghadapi ketatnya persaingan Premier League.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Arsenal Dipastikan Tanpa William Saliba Jalani Musim Baru Premier League Akibat Cedera Punggung - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Dipastikan Tanpa William Saliba Jalani Musim Baru Premier League Akibat Cedera Punggung

Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.38 WIB

Issa Diop Resmi Gabung Ipswich Town, Bek Timnas Maroko Teken Kontrak Jangka Panjang hingga 2030 - Image
Sepak Bola Dunia

Issa Diop Resmi Gabung Ipswich Town, Bek Timnas Maroko Teken Kontrak Jangka Panjang hingga 2030

Jumat, 24 Juli 2026 | 01.43 WIB

Manchester City Lelang Barang Koleksi Pep Guardiola, Ada Dupa hingga Bola 100 Gol Premier League Erling Haaland - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester City Lelang Barang Koleksi Pep Guardiola, Ada Dupa hingga Bola 100 Gol Premier League Erling Haaland

Rabu, 22 Juli 2026 | 18.26 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

3

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

6

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

7

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

8

5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026

9

Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore