Daizen Maeda Resmi Gabung Ipswich Town, Tambah Deretan Bintang Jepang di Premier League

JawaPos.com - Striker Timnas Jepang, Daizen Maeda, resmi membuka lembaran baru dalam perjalanan karirnya. Penyerang berusia 28 tahun itu meninggalkan Celtic dan bergabung dengan klub promosi Premier League, Ipswich Town, untuk menghadapi musim 2026/2027.

Kepindahan ke Ipswich ini menjadi langkah besar bagi Daizen Maeda setelah empat musim membela raksasa Skotlandia tersebut. Selama berseragam Celtic sejak 2022, dia tampil konsisten sebagai salah satu pemain andalan di lini depan.

Catatan statistiknya pun cukup impresif. Maeda tampil dalam 133 pertandingan di semua kompetisi dan berhasil mencetak 44 gol. Selain produktif di depan gawang, dia juga dikenal memiliki kecepatan tinggi, daya jelajah luas, serta etos kerja yang membuatnya menjadi pemain penting dalam skema permainan Celtic.

Kini tantangan baru menantinya di kompetisi yang dikenal sebagai salah satu liga paling kompetitif di dunia. Bersama Ipswich Town yang baru promosi ke Premier League, Maeda diharapkan mampu memberikan pengalaman sekaligus kualitas untuk membantu tim bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris.

Kehadiran Maeda juga menambah panjang daftar pemain Jepang yang akan berkompetisi di Premier League musim depan. Dia menjadi pemain Jepang kelima yang dipastikan tampil di Liga Inggris.

Sebelumnya sudah ada gelandang Liverpool Wataru Endo yang terus menjadi bagian skuad The Reds. Di Brighton & Hove Albion, Kaoru Mitoma masih menjadi andalan berkat kemampuan dribel dan kreativitasnya di sisi sayap.

Sementara itu, Daichi Kamada melanjutkan kiprahnya bersama Crystal Palace setelah tampil cukup stabil musim lalu. Leeds United juga memiliki wakil Jepang lewat Ao Tanaka yang siap menjalani musim penuh di Premier League.

Bergabungnya Maeda menunjukkan semakin besarnya pengaruh pemain Jepang di kompetisi elite Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemain asal Negeri Sakura yang mampu beradaptasi dengan cepat dan tampil kompetitif di level tertinggi.