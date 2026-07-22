Manchester City Lelang Barang Koleksi Pep Guardiola, Ada Dupa hingga Bola 100 Gol Premier League Erling Haaland

JawaPos.com - Manchester City resmi meluncurkan program lelang bertajuk Farewell Pep - Office Collection. Program itu merupakan sebuah lelang eksklusif yang menghadirkan berbagai barang otentik dari kantor eks pelatih legendaris mereka, Pep Guardiola.

Koleksi itu ditawarkan kepada penggemar lewat situs MatchWornShirt yang memungkinkan penggemar mendapatkan berbagai memorabilia pribadi milik Pep Guardiola selama menukangi klub. Lelang itu menghadirkan beragam barang unik, mulai dari perlengkapan latihan hingga benda-benda personal yang selama ini menghiasi ruang kerja Guardiola.

Salah satu yang paling menarik perhatian ialah bola bertanda tangan Erling Haaland untuk memperingati pencapaiannya menembus 100 gol di Premier League. Rentang harga lelang yang ditawarkan pun cukup bervariasi, mulai harga kurang dari Rp 1 juta hingga lebih dari Rp 130 juta, tergantung nilai historis dan kelangkaan item.

Bola 100 gol Erling Haaland menjadi item paling mahal dan foto berbingkai yang menampilkan Pep dengan stafnya menjadi barang termurah. Dilansir dari ESPN, seluruh hasil lelang akan disalurkan untuk kegiatan amal melalui City in the Community (CITC), lembaga resmi klub yang berdiri sejak 1986 dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat, khususnya anak muda dan orang dewasa melalui sepak bola.

Lelang itu dijadwalkan berakhir pada Minggu (26/7) pukul 16.00 BST. Sebanyak 25 item dilelang dalam koleksi ini. Di antaranya ialah kaus latihan Pep musim 2025/2026 dengan tawaran GBP 369 atau sekitar Rp 8,84 juta, jaket latihan GBP 538 (Rp 12,89 juta), serta jaket manajer yang telah mencapai GBP 1.900 (Rp 45,53 juta).

Kursi kantor yang digunakan Guardiola selama sebagian besar masa jabatannya ditawar GBP 788 (Rp 18,89 juta), sementara koleksi catatan taktik berisi dua pitch pad, pena, dan buku catatan mencapai GBP 689 (Rp 16,51 juta). Ada juga paket foto bertanda tangan (GBP 295 atau sekitar Rp 7,07 juta), set cangkir kopi (GBP 436 atau Rp 10,45 juta), hingga koleksi benda kecil di meja kerja seperti miniatur kura-kura dan ornamen (GBP 657 atau Rp 15,74 juta).

Koleksi dupa (GBP 207 atau Rp 4,96 juta), lampu meja (GBP 429 atau Rp 10,28 juta), serta peluit latihan (GBP 385 atau Rp 9,22 juta) juga menjadi bagian dari lelang. Item paling mahal sejauh ini ialah bola kolektor Erling Haaland 100 gol Premier League yang telah mencapai GBP 5.778 atau sekitar Rp 138,46 juta.

Selain itu, berbagai memorabilia eksklusif seperti potongan jaring gawang berbingkai dari laga kandang terakhir Guardiola juga dilelang, masing-masing berkisar antara GBP 441 hingga GBP 528 (Rp 10,57 juta sampai Rp 12,65 juta).