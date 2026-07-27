Granit Xhaka Dipastikan Bertahan di Sunderland, Regis Le Bris Tegaskan Rumor Transfer ke Chelsea Telah Ditutup

JawaPos.com - Pelatih Sunderland Regis Le Bris menegaskan bahwa sang kapten Granit Xhaka akan tetap bertahan dengan tim. Le Bris menyebut rumor yang mengaitkan sang gelandang dengan Chelsea sudah usai. Xhaka sendiri sebelumnya bergabung dengan Sunderland dari Bayer Leverkusen dengan nilai transfer sekitar GBP 17,2 juta (sekitar Rp 413 miliar) pada musim panas 2025.

Pemain berusia 33 tahun itu langsung menjadi pemain kunci dan tampil impresif membantu Sunderland mengamankan tiket ke kompetisi Liga Europa 2026/2027 setelah finis di posisi ketujuh di Premier League musim 2025/2026. Spekulasi transfer sempat mencuat setelah laporan ESPN menyebut Chelsea tertarik merekrut Xhaka.

Ketertarikan itu juga dikaitkan dengan kehadiran pelatih baru Chelsea Xabi Alonso yang pernah bekerja sama dengan Xhaka saat di Bayer Leverkusen. Namun, manajemen Sunderland sejak awal menegaskan tidak berniat melepas kapten mereka. Le Bris pun menegaskan sikap itu usai kalah 2-4 dari Liverpool dalam laga pramusim di Nashville.

“Tidak, topik ini sudah ditutup. Dia sangat jelas mengenai masa depannya. Dia mencintai Sunderland, ingin tetap di Sunderland, dan ingin membangun masa depan klub ini. Dia kapten yang baik dan pemimpin yang hebat,” ujar Le Bris.

Terkait aktivitas transfer musim panas ini, Le Bris mengindikasikan pendekatan yang lebih tenang dibandingkan musim sebelumnya. “Akan relatif sepi, di bawah radar. Saya tidak akan memberikan banyak informasi karena kami bekerja keras di balik layar dan penting untuk tetap tenang agar tidak menjadi kacau,” jelasnya.