6 Pemain Chelsea yang Harus Membuktikan Diri di Era Xabi Alonso! Pramusim Jadi Penentu Masa Depan Bintang The Blues

JawaPos.com - Chelsea memasuki era baru bersama Xabi Alonso pada musim 2026/2027. Pramusim menjadi momen penting bagi sejumlah pemain untuk membuktikan diri demi mengamankan tempat di skuad utama The Blues.

Tekanan yang dihadapi Alonso tidaklah ringan. Kekecewaan suporter setelah musim 2025/2026 yang mengecewakan membuat pelatih asal Spanyol itu dituntut segera membangun kembali performa Chelsea.

Salah satu tugas pertamanya adalah menentukan pemain yang layak menjadi andalan maupun pelapis dalam skuad musim 2026/2027.

Pramusim pun menjadi ajang pembuktian bagi sejumlah pemain yang masa depannya di Stamford Bridge masih belum pasti. Berikut enam pemain Chelsea yang wajib tampil impresif demi meyakinkan Xabi Alonso.

Wesley Fofana Hubungan Wesley Fofana dengan suporter Chelsea mengalami pasang surut sejak bergabung ke Stamford Bridge.

Dua kartu merah pada penghujung musim lalu, termasuk saat Chelsea kalah dari Sunderland pada laga terakhir, membuat bek asal Prancis itu menuai banyak kritik.

Persaingan Fofana juga semakin berat setelah Chelsea merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace.

Meski demikian, pramusim memberi kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi bagian penting skuad Alonso. Jika gagal tampil meyakinkan, Fofana berpotensi kehilangan tempat di tim utama.

Josh Acheampong Josh Acheampong merupakan salah satu lulusan akademi yang digadang-gadang memiliki masa depan cerah di Chelsea.