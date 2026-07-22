West Ham Segera Lepas Crysencio Summerville ke Al Hilal, Nilai Transfer Tembus Rp 1,6 Triliun

JawaPos.com - West Ham United dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk melepas pemain sayap asal Belanda Crysencio Summerville ke klub liga Arab Saudi Al Hilal. Nilai transfer disebut mencapai GBP 68 juta atau sekitar Rp 1,63 triliun.

Kesepakatan itu menjadi lonjakan signifikan dibandingkan tawaran sebelumnya dari klub Serie A AS Roma yang berada di angka GBP 39 juta (sekitar Rp 934 miliar). Selain Roma, dua klub Premier League, yakni Manchester United dan Aston Villa juga dilaporkan sempat menunjukkan ketertarikan untuk merekrut pemain berusia 24 tahun itu.

Crysencio Summerville sebenarnya masih memiliki sisa kontrak tiga tahun bersama West Ham di London Stadium. Namun, rumor kepergiannya telah mencuat sejak klub itu terdegradasi dari Premier League pada musim lalu.

Kondisi itu membuat masa depan sang pemain menjadi tidak pasti, meski ada minat untuk mempertahankannya di kasta tertinggi Liga Inggris. Roma disebut sebagai klub yang paling dekat untuk mendapatkan tanda tangan Summerville.

Namun, tawaran mereka akhirnya kalah bersaing setelah Al Hilal mengajukan nilai transfer yang jauh lebih besar. Menurut sumber yang dilansir dari ESPN, Summerville dijadwalkan menjalani tes medis dalam waktu dekat. Jika seluruh proses berjalan lancar dan mendapatkan persetujuan akhir, sang pemain akan segera menandatangani kontrak jangka panjang bersama klub Saudi Pro League itu.

Kepindahan itu sekaligus mengakhiri perjalanan enam tahun Summerville di Inggris. Summerville pertama kali datang pada 2020 setelah didatangkan Leeds United dari Feyenoord.

Bersama Leeds, dia mencatatkan 25 gol dari 89 penampilan di Elland Road. Setelah Leeds gagal promosi ke Premier League pada 2024, Summerville kemudian bergabung dengan West Ham United.

Namun, karirnya di klub London itu tidak berjalan mulus. Pada musim lalu, Summerville tampil dalam 31 pertandingan dan mencetak lima gol, tetapi gagal membantu timnya bertahan di Premier League.