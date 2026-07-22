Diminati Manchester United dan AS Roma, West Ham United Malah Jual Crysencio Summerville ke Al Hilal

JawaPos.com – West Ham dikabarkan telah menyepakati kesepakatan senilai GBP 68 juta untuk melepas pemain sayap andalannya, Crysencio Summerville ke raksasa Liga Pro Saudi, Al Hilal di bursa transfer musim panas ini.

Nilai transfer tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tawaran sebesar GBP 39 juta yang diajukan oleh AS Roma sebelumnya, sementara Manchester United dan Aston Villa juga diketahui sempat berminat merekrut pesepak bola berusia 24 tahun itu.

Kontrak Summerville di Stadion Olimpiade London sebenarnya masih menyisakan tiga tahun lagi, namun kepergiannya tampak kemungkinan besar terjadi di musim panas ini sejak The Hammers terdegradasi dari Liga Inggris pada musim lalu.

Meskipun ada kabar mengenai minat dari United dan Villa untuk mempertahankannya di kompetisi kasta tertinggi Inggris, Roma disebut-sebut sebagai pihak terdepan untuk mencapai kesepakatan, namun tawaran mereka telah jauh dilampaui dari klub Arab Saudi tersebut.

“Sang pemain akan langsung menjalani tes medis dengan raksasa Arab tersebut dan, sembari menunggu persetujuan akhir saga transfernya, Summerville dijadwalkan untuk menandatangani kontrak jangka panjang,” tulis laporan Press Association.

Hal ini menandai berakhirnya kiprah enam tahun pemain internasional Belanda tersebut di Premier League, setelah sebelumnya berseragam Leeds United yang diakusisi dari Feyenoord pada tahun 2020.

Ia mencetak 25 gol dalam 89 pertandingan di Elland Road sebelum pindah ke West Ham United setelah Leeds gagal meraih promosi pada tahun 2024. Kemudian ia tampil sebanyak 31 kali dan mencetak lima gol pada musim saat klubnya terdegradasi.