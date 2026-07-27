8 Pemain Liverpool yang Harus Membuktikan Diri di Era Andoni Iraola, Siapa Bertahan di Anfield?

JawaPos.com - Liverpool akan menjalani pramusim yang sangat menentukan di bawah pelatih anyar Andoni Iraola. Sejumlah pemain yang masa depannya mulai dipertanyakan mendapat kesempatan terakhir untuk membuktikan diri sebelum musim 2026/2027 dimulai.

Mulai dari Curtis Jones, Federico Chiesa, Harvey Elliott hingga Jeremie Frimpong, mereka harus tampil impresif agar tetap masuk dalam rencana sang pelatih asal Spanyol.

Mantan pelatih Bournemouth itu ditunjuk menggantikan Arne Slot pada Juni lalu. Ia mendapat tugas membangun kembali Liverpool dengan filosofi permainan berintensitas tinggi setelah performa tim mengecewakan sepanjang musim 2025/2026.

Meski persiapan sempat terganggu oleh Piala Dunia 2026, Iraola masih memiliki waktu untuk menanamkan filosofi permainannya sekaligus mengevaluasi seluruh pemain.

Selain menjadi ajang adaptasi pelatih baru, pramusim juga menjadi kesempatan emas bagi sejumlah pemain yang masa depannya di Anfield masih belum pasti.

Melansir Sports Illustrated, berikut delapan pemain Liverpool yang wajib tampil meyakinkan selama pramusim.

Curtis Jones Curtis Jones menjadi salah satu pemain yang masa depannya terus dispekulasikan. Lulusan akademi Liverpool itu dikabarkan diminati juara Serie A, Inter Milan.

Iraola mengaku masih percaya terhadap kualitas Jones.

"Saya sangat mengagumi kemampuan Curtis. Bagi saya, dia adalah pemain yang luar biasa hebat dan saya berharap dia tetap bersama kami," ujar Iraola.