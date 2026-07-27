Debut Andoni Iraola Dibayangi Krisis Bek Tengah, Joe Gomez Cedera saat Liverpool Lawan Sunderland

JawaPos.com – Debut Andoni Iraola bersama Liverpool FC berakhir manis. Pelatih berusia 44 tahun itu mengawali kiprahnya dengan kemenangan 4-2 atas Sunderland AFC dalam laga pramusim di Geodis Park, Nashville, Amerika Serikat, Minggu (27/7) pagi WIB.

Namun, kemenangan tersebut harus dibayar mahal. Bek tengah Joe Gomez mengalami cedera otot hanya beberapa menit setelah pertandingan dimulai.

Gomez ditarik keluar pada menit kedelapan dan digantikan pemain muda berusia 18 tahun, Ifeanyi Ndukwe. Liverpool kini masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui tingkat keparahan cedera bek berusia 29 tahun tersebut.

Iraola mengakui cedera Gomez menjadi kabar paling mengecewakan dalam laga debutnya.

"Kabar terburuk tentu cedera Joe. Kami sebelumnya senang karena bisa melewati latihan tanpa kehilangan pemain, tetapi sekarang kami langsung kehilangan Joe," ujar pelatih asal Spanyol itu kepada LFCTV.

Opsi Bek Tengah Menipis Beberapa hari sebelum pertandingan, Iraola mengakui Liverpool masih membutuhkan tambahan pemain di posisi bek tengah.

Setelah Ibrahima Konate hengkang ke Real Madrid, stok bek tengah Liverpool tinggal menyisakan Gomez, Giovanni Leoni, kapten tim Virgil van Dijk, serta rekrutan anyar dari Stade Rennais, Jeremy Jacquet.

Masalahnya, Van Dijk belum mengikuti tur pramusim di Amerika Serikat karena mendapat tambahan waktu istirahat setelah tampil di Piala Dunia 2026. Leoni masih menjalani pemulihan cedera ACL, sedangkan Jacquet belum dimainkan karena baru pulih dari cedera bahu.

Dengan kondisi tersebut, Gomez menjadi satu-satunya bek tengah senior yang tersedia saat menghadapi Sunderland.