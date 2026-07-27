King Kazu Cetak Gol di Usia 59 Tahun, Antar Fukushima United ke Piala Kaisar

JawaPos.com – Legenda sepak bola Jepang Kazuyoshi Miura kembali menorehkan sejarah. Di usia 59 tahun, penyerang yang akrab disapa King Kazu itu mencetak gol kompetitif pertamanya dalam empat tahun dan membawa Fukushima United lolos ke Piala Kaisar Jepang.

Seperti dilansir Kyodo, Senin (27/7), Miura menjadi starter saat Fukushima United menghadapi Iwaki Furukawa FC pada final kualifikasi Prefektur Fukushima untuk Piala Kaisar. Fukushima menang telak 7-0 dan berhak mewakili prefekturnya di turnamen tersebut.

Miura mencetak gol pada menit ke-52 yang membuat timnya unggul 5-0. Ia menyambut umpan tarik rekannya dengan pergerakan yang tepat sebelum melepaskan penyelesaian satu sentuhan yang gagal diantisipasi kiper lawan.

Gol tersebut menjadi yang pertama bagi Miura sejak bergabung dengan Fukushima United. Selepas mencetak gol, para pemain di lapangan maupun bangku cadangan langsung merayakan momen bersejarah bersama sang legenda.

Hanya tiga menit setelah mencetak gol, Miura ditarik keluar lapangan. Penampilannya mendapat sambutan meriah dari para pendukung yang hadir menyaksikan pertandingan.

Sebelum itu, gol kompetitif terakhir Miura tercipta pada November 2022 saat masih membela Suzuka Point Getters, yang kini berganti nama menjadi Atletico Suzuka. Saat itu, klub tersebut berkompetisi di Japan Football League atau kasta keempat sepak bola Jepang.

Miura merupakan pencetak gol terbanyak kedua sepanjang sejarah tim nasional Jepang. Ia mengoleksi 55 gol dari 89 penampilan, hanya kalah dari mendiang Kunishige Kamamoto yang mencetak 75 gol dalam 76 pertandingan.

Karier Miura memiliki peran besar dalam meningkatnya popularitas sepak bola Jepang setelah lahirnya J.League pada 1993. Bersama Verdy Kawasaki, yang kini bernama Tokyo Verdy, ia menjadi salah satu ikon terbesar kompetisi tersebut.

Karier profesional Miura dimulai bersama klub Brasil, Santos, pada 1986. Ia kemudian mencatat sejarah sebagai pemain Jepang pertama yang tampil di Serie A Italia saat membela Genoa pada musim 1994/1995.