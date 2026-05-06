Jadwal Liga Jepang: Tim Besar J1 League Diprediksi Dominan, Yokohama F. Marinos dan Kashima Antlers Adu Kuat

JawaPos.com – Pekan terbaru J1 League menghadirkan rangkaian pertandingan yang tidak hanya padat, tetapi juga berpotensi mengubah peta persaingan papan atas. Sejumlah tim unggulan seperti Kawasaki Frontale, Yokohama F. Marinos, Urawa Red Diamonds, hingga Vissel Kobe diperkirakan masih memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan. Namun, faktor kelelahan dan laga tandang menjadi variabel yang bisa membalikkan keadaan.

Tim Kuat Adu Strategi Kawasaki Frontale misalnya, akan menghadapi Kashiwa Reysol dalam laga yang secara kualitas skuad masih berada di atas kertas berpihak kepada mereka. Konsistensi Frontale dalam mengontrol tempo permainan membuat mereka tetap difavoritkan, meski Reysol dikenal kerap tampil agresif saat bermain di kandang.

Di sisi lain, Yokohama F. Marinos akan menjalani laga berat melawan Kashima Antlers. Pertemuan dua tim tradisional kuat ini hampir selalu berlangsung ketat, namun Marinos yang memiliki lini serang lebih produktif dalam beberapa musim terakhir masih sedikit lebih diunggulkan, terutama jika mampu memaksimalkan peluang sejak awal laga.

Urawa Red Diamonds juga diperkirakan masih bisa melanjutkan tren positifnya saat menghadapi Mito HollyHock. Dengan kedalaman skuad dan pengalaman di laga-laga besar, Urawa diprediksi mampu mengendalikan permainan meski bermain tandang. Faktor disiplin lini belakang menjadi kunci mereka untuk mengamankan tiga poin.

Sementara itu, Vissel Kobe akan menghadapi ujian dari Sanfrecce Hiroshima. Laga ini menjadi salah satu yang paling sulit diprediksi karena kedua tim sama-sama memiliki organisasi permainan yang solid. Namun, Vissel Kobe yang memiliki efektivitas serangan lebih tajam diperkirakan sedikit lebih unggul jika mampu memanfaatkan momen krusial.

Meski demikian, pekan ini tetap menyimpan potensi kejutan. Tim-tim seperti Gamba Osaka dan Cerezo Osaka bisa menjadi penentu perubahan dinamika klasemen jika mampu mencuri poin dari lawan yang secara statistik lebih kuat. Jadwal yang padat juga membuka peluang terjadinya rotasi yang dapat memengaruhi stabilitas permainan tim-tim besar.

Dengan kondisi tersebut, meski favorit masih didominasi oleh tim papan atas, J1 League kembali menunjukkan bahwa selisih kekuatan tidak pernah benar-benar jauh. Pekan ini berpotensi menghadirkan hasil-hasil tak terduga yang bisa memperketat persaingan di papan klasemen.

Jadwal Lengkap J1 League Pekan ini: Rabu, 6 Mei 2026 V-Varen Nagasaki vs Fagiano Okayama

Shimizu S-Pulse vs Cerezo Osaka

Avispa Fukuoka vs Kyoto Sanga

Nagoya Grampus vs Gamba Osaka

Sanfrecce Hiroshima vs Vissel Kobe

FC Tokyo vs JEF United Chiba

Machida Zelvia vs Yokohama F. Marinos

Kashima Antlers vs Mito HollyHock

Kawasaki Frontale vs Tokyo Verdy

Kashiwa Reysol vs Urawa Red Diamonds Laga-laga ini diprediksi menjadi sorotan, terutama duel klasik seperti Kashiwa Reysol kontra Urawa Red Diamonds yang kerap menghadirkan tensi tinggi.

Sabtu–Minggu, 9–10 Mei 2026 Sabtu (9 Mei):