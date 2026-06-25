King Kazu Lanjut di Liga Jepang Bareng Fukushima United, Tetap Main Meski Umur 60 Tahun

JawaPos.com – Kazuyoshi Miura belum menunjukkan tanda-tanda akan pensiun dari sepak bola profesional. Mantan penyerang tim nasional Jepang itu dipastikan tetap bermain di kasta ketiga Liga Jepang pada musim 2026-2027, saat usianya genap 60 tahun.

Seperti dilansir Kyodo, Kamis (25/6), klub J3 Fukushima United memperpanjang masa peminjaman Miura dari Yokohama FC hingga 30 Juni 2027. Kesepakatan itu membuat sang striker tetap berkompetisi setidaknya hingga pertengahan musim depan.

Miura kini berusia 59 tahun dan akan merayakan ulang tahun ke-60 di tengah bergulirnya kompetisi. Keputusannya melanjutkan karier kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu pesepak bola profesional paling awet di dunia.

Awal bulan ini, Miura juga kembali mencatat sejarah. Ia tampil dalam pertandingan resmi Liga Jepang untuk pertama kalinya dalam lima tahun pada usia 59 tahun, tiga bulan, dan 12 hari. Penampilan tersebut memperpanjang rekornya sendiri sebagai pemain tertua yang pernah tampil dalam pertandingan liga profesional Jepang. Rekor itu terus bertambah seiring kariernya yang belum juga berakhir.

Lahir di Prefektur Shizuoka, Miura merupakan salah satu ikon terbesar sepak bola Jepang. Namanya melambung saat J.League resmi bergulir pada 1993 dan menjadi motor meningkatnya popularitas sepak bola profesional di negara tersebut.

Pada musim perdana J.League, Miura langsung dinobatkan sebagai pemain terbaik atau Most Valuable Player (MVP). Prestasi itu mengukuhkan statusnya sebagai wajah sepak bola Jepang di era modern.

Julukan "King Kazu" terus melekat pada dirinya selama lebih dari tiga dekade berkarier. Meski tidak lagi bermain di level tertinggi, semangatnya untuk tetap tampil di lapangan membuatnya menjadi inspirasi bagi banyak pesepak bola lintas generasi.

Dengan perpanjangan kontrak ini, Miura berpeluang kembali menambah rekor penampilan sebagai pemain profesional tertua di Jepang. Ia juga menjadi bukti bahwa usia bukan penghalang untuk tetap bersaing di kompetisi sepak bola profesional.

"Dukungan kalian adalah sumber kekuatan saya. Terima kasih. Saya memutuskan untuk melanjutkan tantangan bersama Fukushima United dan ingin berkontribusi agar promosi ke J2," ujar Miura dilansir dari website Fukushima United.